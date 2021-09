Agricultura familiar e pesca ganham investimento de R$ 650 mil no AM

Os investimentos beneficiaram 45 famílias | Foto: Divulgação/Idam

Manaus (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) entregou, ao longo dos últimos três meses, R$ 650 mil em crédito rural a pescadores e agricultores de Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus).

Segundo o técnico em agropecuária e gerente da unidade local do Idam no município, Denis Lima, os investimentos beneficiaram 45 famílias com capital de giro e implementos para a pesca, avicultura e agricultura. A ação foi em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

“É um trabalho muito importante, que tem melhorado a vida de muitos produtores, beneficiando inclusive muitos produtores jovens que, com o financiamento, passaram a ser donos dos seus próprios negócios”, disse Denis.

Crédito Rural

Os investimentos beneficiaram 45 famílias. | Foto: Divulgação/Idam

O financiamento é feito através da elaboração de projetos de crédito rural, realizada por técnicos do Idam, enquanto que a Afeam disponibiliza o valor.

Desde o início do ano, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 18 milhões em financiamento para o setor primário, com mais de 1.200 projetos elaborados e aprovados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo do Amazonas investe R$ 38 milhões na agricultura familiar

AM recebe mais recursos para execução do Programa Alimenta Brasil