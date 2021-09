Arsepan troca experiência com Aracaju para viabilizar uso de gás no AM

Troca de experiências entre Arsepam e Agrese. | Foto: Divulgação/Arsepam

MANAUS (AM) - Equipe técnica da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado Amazonas (Arsepam) está na cidade de Aracaju (SE), desde segunda-feira (20/09), realizando uma troca de experiências com a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese), principalmente no campo do gás natural (GN) canalizado.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que a Agrese é uma referência no GN, tendo 250 quilômetros de rede de gás, 35 postos de abastecimento de gás natural veicular (GNV) e mais de 33 mil unidades consumidoras.

“A Agrese é uma referência no país se tratando de gás canalizado. Também tivemos aqui reuniões com outras câmaras técnicas da agência sergipana, como energia, água e esgotamento sanitário. Estão sendo dias proveitosos em que também tivemos a oportunidade de apresentar a Arsepam para a Agrese, com nossos desafios e processos regulatórios. Acaba sendo um intercâmbio muito importante porque fortalece ambas as agências nessa troca de experiências e boas práticas regulatórias”, disse o gestor.

A Arsepam está desenvolvendo um estudo para apresentar uma proposta de regulamentação da Lei n° 5.420, conhecida como Lei do Gás. Sancionada no dia 17 de março deste ano, a lei trata do serviço de distribuição e comercialização de GN no Amazonas.

