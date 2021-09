Oitava parcela do ‘Auxílio Manauara’ começa a ser paga para 40 mil

Benefício foi criado pelo prefeito David Almeida. | Foto: Semcom

Manaus - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), começa a pagar, a partir desta quinta-feira (23), a oitava parcela do programa “Auxílio Manauara”, benefício criado pelo prefeito David Almeida, para assegurar renda às pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. São mais de 40 mil famílias beneficiadas com o valor de R$ 200.

O cronograma de pagamento segue o mês de nascimento do beneficiário, com exceção de 410 famílias, que foram inseridas no programa recentemente e receberão no último dia de pagamento.

Dia 23/9, quinta-feira, serão os nascidos em janeiro e fevereiro; 24/9, sexta-feira, os nascidos em março e abril, 27/9, segunda-feira, os nascidos em maio e junho; 28/9, terça-feira, os nascidos em julho e agosto; 29/9, quarta-feira, os nascidos em setembro e outubro; 30/9, quinta-feira, nascidos em novembro e dezembro; e 410 famílias inseridas nesta segunda fase do programa.

A próxima parcela de pagamento pode ser consultada em auxilio.manaus.am.gov.br.

Sobre o Auxílio Manauara

O programa Auxílio Manauara está beneficiando 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$ 200 por seis meses, prorrogável por mais seis meses, caso permaneça a situação de pandemia.

É destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.

*com informações da assessoria

