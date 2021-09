Voluntários da maçonaria promovem 'Sopão da Esperança' em Manaus

A ação ajuda cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social | Foto: Brayan Riker

MANAUS (AM) - Fazer o bem e promover uma alimentação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. Este é um dos objetivos do “Sopão da Esperança”, nome da campanha solidária que distribui sopa para as pessoas carentes da região do Centro de Manaus, todas as quintas-feiras, a partir das 17h30, organizada pela Primeira Loja Maçônica do Estado do Amazonas.

A ação que beneficia cerca de 200 pessoas e cria uma rede de ajuda a auxiliar as pessoas da região, foi criada desde janeiro de 2019 e conta com uma força tarefa de integrantes e até mesmo pessoas que não fazem parte da maçonaria, a ajudar a promover o bem.

A ação atende moradores de rua e venezuelanos | Foto: Brayan Riker

O coordenador do "Sopão da Esperança" e membro da Primeira Loja Maçônica do Amazonas, Neto Prado, revela que no início do projeto - que foi criado pelos ex-Veneráveis Eduardo dos Anjos Leite e Erick A. Lira - a ação atendia 50 pessoas, depois aumentou para 100 e agora, com mais doações e uma equipe maior, já conseguem atender 200 beneficiados.

Atualmente a Primeira Loja Maçônica do Estado do Amazonas, é presidida pelo Venerável Mestre Bruno Gimack Salgado, que trouxe o projeto de volta. Em sua primeira edição, a maioria das pessoas atendidas eram moradores de rua. Nesta edição, além deles, atende também os venezuelanos que moram em Manaus.

Ação social em Manaus | Foto: Brayan Riker

"Começou com moradores de rua. Hoje, na sua totalidade, a maioria são venezuelanos. A gente vai encontrar aqui moradores de rua, mas a maioria são venezuelanos que moram nesse entorno", revelou o coordenador.

A ação além de distribuir uma alimentação de qualidade para as pessoas em vulnerabilidade social, ainda faz entrega algumas guloseimas para as crianças que acompanham os pais na fila do "Sopão da Esperança". Os pequenos recebem um pacote de bolacha, refrigerante e um picolé. O momento da entrega é a alegria da criançada.

Além de sopa, outros alimentos são distribuídos | Foto: Brayan Riker

Apesar do nome ser "Sopão da Esperança" - o projeto que é apoiado e organizado também pelo Grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto, Eminente Grão-mestre Tufi Salim Jorge Filho, o Grupo de Esperança Por Vir, e o Venerável Mestre Bruno Gimack Salgado - não serve apenas sopa. Em algumas quintas-feiras, é servido também outras opções, como macarrão com salsicha, frango guisado, dentre tantas opções que são cozinhadas pela diarista Vânia Torres, que colabora com muito amor no projeto.

"Basicamente é que o que a gente vê é a qualidade. É o que fazem aqui, é o que a gente come. Se esse frango que está no nosso jantar, é o mesmo frango que vamos servir, não tem diferença".

Promovendo caridade

Uma das marcas da maçonaria é atuar com a caridade | Foto: Brayan Riker

O coordenador do projeto, Neto Prado, classifica que uma das marcas da maçonaria é atuar com a caridade, sempre promovendo ajuda e colaborando com a sociedade. Por isso, ele destaca o projeto como mais uma ação promovida pela organização fraterna.

"A Maçonaria sempre ajudou, né? Então eu acredito que isso faz parte do nosso perfil. A gente trabalha com caridade, com filantropia. Se formos puxar um pouco da história mais lá para trás, é possível ver que atuamos em momentos importantes da história, como a abolição da escravidão, por exemplo", destaca.

Além da ação do "Sopão da Esperança", o coordenador relata que existem diversas outras ações que são promovidas não só pela Primeira Loja Maçônica do Estado do Amazonas, mas por outras unidades da maçonaria do Amazonas também.

Entre elas está a entrega de alimentos na porta de hospitais, para famílias que estão na unidade de saúde acompanhando algum familiar. Ou até mesmo, em comunidades ribeirinhas. São as mais diversas ações pensando na caridade.

Em 2022, a Primeira Loja Maçônica do Estado do Amazonas completará 150 anos | Foto: Brayan Riker

A Primeira Loja Maçônica do Estado do Amazonas, que possui 77 membros atualmente, completará 149 anos no dia 6 de outubro. Pensando em já iniciar as comemorações, uma ação de dia das crianças será promovida para os pequenos da região, com muitas guloseimas e entretenimento.

