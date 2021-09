Confira 30 vagas para workshop sobre desenvolvimento pessoal em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o vereador William Alemão, oferta 30 vagas gratuitas para um workshop sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

O workshop “Despertar – Desenvolvimento Pessoal” é voltado ao público em geral, interessado em expandir o crescimento pessoal e profissional.

Os interessados em participar do evento devem acessar o link disponível no site da secretaria - https://semtepi.manaus.am.gov.br/ - e realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (1º).

O workshop será realizado no próximo sábado (2), das 13h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, Centro, e será ministrado pelo gestor do Museu da Cidade de Manaus, Leonardo Novelino, pela pedagoga e pesquisadora Gisella Vieira Braga e pela pedagoga empresarial e analista comportamental Tânia Melo.

