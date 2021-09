Idam entrega de 30 toneladas de produtos agrícolas em Fonte Boa, no AM

Entrega dos alimentos. | Foto: divulgação

Fonte Boa (AM) - Foi entregue na manhã da última sexta-feira (24) 30 toneladas de produtos agrícolas pelo Programa Alimenta Brasil (PAB/Sepror) no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus).

A entrega foi realizada pelo Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam).

A remessa foi encaminhada para redistribuição no Hospital Municipal, Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e escolas do município.

" Os alimentos entregues correspondem à produção de 51 produtores cadastrados no programa, entre eles 43 agricultores tradicionais e 8 indígenas " Júlio Lins, gerente da unidade local do Idam no município

A remessa foi dividida entre o Hospital Municipal, Cras e as escolas municipais, sendo destinadas 3 toneladas para cada instituição. Os alimentos foram então distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social em Fonte Boa, assegurando renda e segurança alimentar à população do município.

Estima-se que o programa beneficie cerca de 780 famílias este ano no município. Cada família cadastrada no PAB/Sepror recebeu em torno de R$ 6.500 ao entregar sua contribuição, o que se traduz em uma injeção de cerca de R$ 331.500 na economia do município.

As entregas estão sendo realizadas semanalmente.

*Com informações da assessoria

