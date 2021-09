Itens da merenda escolar tem alta de preços acentuada

Todos os 38 itens avaliados pela AAM, apresentam aumento de preço comparado ao ano anterior. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Uma comparação de preços , dos itens mais comprados da merenda escolar, foi realizada pela Associação Amazonense de Municípios AAM (AAM), em algumas localidades do Amazonas. A instituição usou o diário eletrônico dos municípios do estado para realização do estudo técnico, através das atas de registros de preços de 2020 e deste ano.

A aveia foi o item que teve a maior alta, que foi de 96,52%, seguido do óleo de soja com alta de 87,49%. Todos os 38 itens avaliados pela AAM, apresentam aumento de preço comparado ao ano anterior. Sendo a menor variação registrada no preço da cenoura, que foi de 1,30%.

Para o presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Manaquiri, Jair Souto, o estudo foi essencial para que a sociedade entenda o desafio das gestões municipais. “Esses resultados indicam o desafio de se gerir recursos no Amazonas, especialmente no interior do estado, quando se busca oferecer o máximo possível de serviços públicos em benefício da população”, destacou Jair Souto.





