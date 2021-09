Branding para cidades é tema de 2º evento da Abradi em Manaus

Este é o segundo evento da ABRADI em Manaus. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Com o tema “Branding para cidades: Construindo valor através da identidade regional”, a Associação Brasileira dos Agentes Digitais (ABRADI) - Regional Norte - realiza no próximo dia 8, às 14h, o seu 2º evento em Manaus, com a participação do palestrante Alexandre Suguimoto. Diretor de criação e empreendedor digital, sócio-fundador da Indústria Criativa, Alexandre Suguimoto é especialista em Comunicação e Multimídia e em Tecnologia de Televisão pela emissora NHK, em Tóquio.

Durante o evento, o palestrante vai abordar alguns pilares do Branding para cidades, in os aspectos regionais, grupos sociais e econômicos da cidade. Assim como as empresas, cidades e estados apostam no branding para construir suas imagens, incrementar a economia e promover a integração das pessoas.

O evento é voltado para profissionais de agências, estudantes e profissionais da área de comunicação, publicidade e marketing, profissionais de órgãos públicos, entre outros.

O encontro ocorrerá de forma presencial, com vagas limitadas, no auditório da iMarketing Agência Digital, na rua Professor Samuel Benchimol, 477 - Parque Dez, e será ainda transmitido pela internet, por meio do YouTube ABRADI Nacional.



As inscrições estão abertas por meio do link https://bit.ly/abradi-evento2 . A palestra, que terá mediação de Durango Duarte, presidente da Abradi Norte, será uma excelente pedida para todos os associados da ABRADI e a todos que se interessam pelo assunto.

ABRADI

A Abradi é uma instituição nacional sem fins lucrativos que tem como foco cuidar dos interesses das empresas desenvolvedoras de serviços digitais no Brasil. A entidade conta com centenas de associados em 11 regionais, atingindo diretamente os profissionais da área, educando e ajudando o mercado a evoluir.

