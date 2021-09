AM segue como maior produtor de matrinxã do país

Manaus (AM) - O Amazonas é o maior produtor de matrinxã do país, com 55,3% de participação no total da produção do Brasil; em 2019, eram 60,9% de participação.

A produção de pirarucu, por sua vez, é a quarta maior, com 7,6% de participação no total. Já a produção de tambaqui no Amazonas é a 5ª maior, entre as unidades da federação, com 6,2% de participação no total produzido no país.

Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2020, divulgada hoje (29), pelo IBGE.

A Pesquisa da Pecuária Municipal - PPM 2020, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, fornece informações sobre os efetivos da pecuária e aquicultura existentes nos municípios na data de referência do levantamento, 31 de dezembro, bem como sobre a produção de origem animal e o seu respectivo valor no ano em questão.

