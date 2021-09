Implementação do "Lady Driver" em Manaus recebe apoio da Prefeitura

Desde o lançamento até o efetivo funcionamento, a prefeitura vem acompanhando a iniciativa, que tem por objetivo dar oportunidade de geração de renda a mulheres com perfil empreendedor | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus informou nesta quarta-feira ( 29), meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), tem apoiado a implementação do aplicativo de transporte Lady Driver, exclusivo para mulheres, que começou a operar em Manaus nesta quarta-feira, 29/9.



Desde o lançamento até o efetivo funcionamento, a prefeitura vem acompanhando a iniciativa, que tem por objetivo dar oportunidade de geração de renda a mulheres com perfil empreendedor, além de oferecer maior segurança às passageiras, que se sentem mais confortáveis ao terem uma mulher como motorista.

" As mulheres vão poder trabalhar, levar recursos para suas casas, manter a sua família por meio desse aplicativo, e também fomentar esse serviço, que vai trazer mais segurança às passageiras. Do início ao fim, a Prefeitura de Manaus apoiou e acompanhou os lançamentos e as inscrições, além de incentivar a população a conhecer o serviço e acessá-lo. Esse tipo de atuação, quer seja na área da inovação ou não, a Semtepi, vai apoiar, declarou o secretário do órgão, Radyr Júnior. " ,

Inspirado por Mulheres para Mulheres

Com o lema “Inspirado por mulheres para mulheres”, a plataforma foi implantada no Brasil em 2017. Em Manaus, foi oficialmente lançada em agosto, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico.

O serviço, semelhante às plataformas Uber e 99, está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para o cadastro de interessadas em fazer parte do aplicativo de motoristas, basta baixá-lo e seguir o passo a passo : https://ladydriver.com.br/