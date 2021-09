Fórum em Manaus discute oportunidades no setor de energias renováveis

11º Fórum GD — Região Norte que começou ontem (29) e vai até esta quinta (30), em Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O 11º Fórum GD — Região Norte que começou ontem (29) e vai até esta quinta (30), em Manaus, reúne empresas, institutos e órgãos que discutem os principais desafios e oportunidades para o setor de Energia Solar Fotovoltaica e GD Fontes Renováveis, no Salão Amazonas do Novotel, localizado na avenida Mandii, 4, Distrito Industrial I, zona centro-sul de Manaus.



Geração Distribuída é o termo dado à energia elétrica gerada no local de consumo ou próximo a ele, sendo válida para diversas fontes de energia renováveis, como a energia solar, eólica e hídrica, trazendo inúmeros benefícios aos consumidores.

Organizadores

Segundo os organizadores do evento, o Grupo FRG Mídias & Eventos e a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Manaus foi escolhida para sediar essa edição de um dos maiores fóruns regionais do setor, com o propósito de debater os desafios e oportunidades na área para a região norte..

De acordo com o diretor-executivo da Aevo Solar, Carlos Café, o Fórum veio para abrir novas oportunidades comerciais para uma região ainda pouco valorizada, apesar do grande potencial que possui. “O mercado da GD no Norte ainda é o menor do país, mas tem algumas peculiaridades. A região possui abertura para novas tecnologias, além da geração distribuída tradicional, incluindo as microrredes, sendo um novo negócio muito vigoroso no país, tem também o mercado de baterias, que também possui um grande potencial na região norte”, destacou.

Temas desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (30), o evento transcorre com temas como: cadeia produtiva do setor GD, categorias e opções de geração de energia elétrica para GD, novas tecnologias disponíveis no mercado, armazenamento de energia, cases de sucesso na Região Norte e projetos sociais no setor, entre outras palestras sobre o setor que mais cresce no país, com os principais players e especialistas.



Deputado do Amazonas participa como palestrante convidado

O deputado Dermilson Chagas (Podemos) participou ontem, quarta-feira (29/9), como palestrante convidado. Durante o seu discurso, destacou que a adoção de novas tecnologias na área de geração de energia é necessária ao Amazonas porque o estado possui muitos municípios com problemas de energia, o que impede o desenvolvimento das cidades.

Para o parlamentar, a geração distribuída, por ser uma alternativa de energia limpa, uma resolução para o problema da falta de investimento na geração e distribuição de energia elétrica para os 61 municípios do interior do Amazonas, que sofrem os efeitos negativos dessa carência em diversas áreas. “Temos regiões muito distantes, sem energia. Já em outras existe o serviço de geração e distribuição de luz, mas sem a qualidade devida. Por essa razão, o Amazonas certamente está aberto para essa nova empreitada”, comentou o deputado.

Leia mais:

A Economia Verde