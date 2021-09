Novo Refis é anunciado pela prefeitura de Manaus

O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Manaus é uma oportunidade que a gestão municipal dá à população de regularizar sua situação junto ao fisco. | Foto: Semcom

Manaus (AM) - Em busca de simplificar a legislação tributária para os cidadãos e empresas instaladas na capital do Amazonas, a Prefeitura de Manaus, anunciou nesta quinta-feira (30), a formação da Comissão de Estudo, Atualização e Consolidação da Legislação Tributária do Município de Manaus.

O anúncio aconteceu durante evento realizado no Auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), e contou com a presença do prefeito David Almeida.

Na ação, o chefe do Executivo municipal também assinou o projeto de Lei de Recuperação Fiscal do Município de Manaus (Refis Municipal), para que, até outubro, sejam abertas novas formas de parcelamento, com desconto sobre juros e multas, para o Alvará, Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), entre outros tributos e taxas da cidade de Manaus.

“Eu acabo de assinar o Refis que será enviado à Câmara Municipal de Manaus (CMM). Após aprovado, vamos chamar a população para negociar débitos de, aproximadamente, R$ 100 milhões com a perspectiva de arrecadar algo em torno de R$ 20 a R$ 25 milhões, recursos estes que serão investidos na cidade de Manaus para melhoria das condições dos serviços públicos. Além disso, nós estamos fazendo também a revisão de algumas leis, do arcabouço de leis da prefeitura com relação a sua receita, arrecadação, para que possamos modernizar o nosso sistema, podendo assim também ter mais investimentos para melhorar a qualidade de vida da população de Manaus”, enfatizou o prefeito.

De acordo com David Almeida, essa modernização é importante para acelerar os trâmites fiscais e tornar o processo eficiente. | Foto: Semcom

Comissão

A nova comissão terá como presidente o ex-prefeito Luiz Alberto Carijó. De acordo com David Almeida, essa modernização é importante para acelerar os trâmites fiscais e tornar o processo eficiente. “Nós vamos modernizar o nosso ambiente, com relação às leis de arrecadação. Eu acredito que, a partir dessa modernização, nós teremos serviços mais eficientes para prestar para a população, para o contribuinte, fazendo isso, que possamos avançar em todos os sentidos na nossa administração”, completou Almeida.

