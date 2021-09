Arena da Amazônia recebe feira de produtos regionais

A Feira da ADS estará localizada no Podium da Arena da Amazônia. | Foto: Ruth Jucá

MANAUS (AM)- Dois grandes eventos integram a programação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), a partir desta sexta-feira (1º).

Na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, zona Centro-Oeste, produtores rurais irão participam da edição especial da Feira de Produtos Regionais da ADS, no Super Bazar –Especial Dia das Crianças.

Já no Iranduba (a 27 quilômetros da capital), o Sistema Sepror terá um estande na 1ª Feira de Agronegócios da Fazenda Santa Rosa, no Km 12 da rodovia AM-070.

No Super Bazar, durante todo o fim de semana, das 15h às 19h, serão comercializados hortifrutis, produtos naturais e artesanais, direto do produtor rural para o consumidor.

O atual gerente das feiras no Centro Cultural Povos da Amazônia, Diego Augusto, estará à frente da edição especial e afirmou que a qualidade e atendimento das tradicionais feiras serão levadas para a Arena da Amazônia.

" Teremos, aproximadamente, 22 feirantes durante os três dias do evento. Levaremos uma variedade enorme de produtos, desde as hortaliças, frutas, ovos até os produtos artesanais e alimentos regionais feitos na hora. Para quem não conhece nossas feiras, essa é uma grande oportunidade de conhecer e comprar direto do produtor rural, com um preço justo e ótima qualidade " Diego Augusto, gerente das feiras

A Feira da ADS estará localizada no Podium da Arena da Amazônia. O Super Bazar é uma edição especial do Dia das Crianças e beneficiará instituições da capital que trabalham com o público infantil.

A entrada e o estacionamento serão gratuitos, e o visitante precisará, obrigatoriamente, utilizar máscaras. No local haverá álcool em gel disponível e aferição de temperatura.

De sexta-feira (1º) a domingo (3), em Iranduba, acontecerá a 1ª Feira de Agronegócios, e a ADS, em conjunto com o Sistema Sepror, terá um estande, onde irá apresentar os principais programas e ações que a agência realiza no estado voltados para o desenvolvimento do setor primário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Piscicultores comemoram retorno de venda de peixes no Amazonas