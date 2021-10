Prefeitura oferta 20 vagas gratuitas em curso de empreendedorismo

O curso será realizado presencialmente no período de 13 de outubro a 11 de novembro | Foto: Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), lança neste sábado (02), um novo edital com 20 vagas gratuitas para o curso presencial “Empreendedorismo para Feiras e Mercados”.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em ( semtepi.manaus.am.gov.br ), neste domingo, 3/8, das 9h às 17h.

O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que existam vagas disponíveis. Quando as inscrições baterem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente.

Projeto

O curso será realizado presencialmente no período de 13 de outubro a 11 de novembro, na Escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, nº 2.394, Distrito Industrial, zona Sul.

A capacitação faz parte do projeto “Qualificar é o Caminho Certo Para Empregar”, cujo propósito é disponibilizar qualificação profissional à população, para assim, serem inseridos ou recolocados no mercado de trabalho. É destinado a trabalhadores que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.

