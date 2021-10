Cresce golpe do ‘empréstimo para negativado’ no AM

MANAUS (AM) - A falsa promessa de empréstimo sem burocracia, com parcelas e juros de valor baixo, tem feito cada vez mais vítimas no Amazonas. A polícia e especialistas do Direito do Consumidor alertam para este tipo de golpe. Entenda Mais!

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), em 2020 foram registrados 5,2 mil crimes de estelionato. Só nos dois meses de 2021, foram 653 casos.

“Houve aumento expressivo do número de golpes, já que o bandido, em via de regra, muda o nome e cria empresas fantasiosas, facilmente”, destaca Paixão.

Como funciona o golpe do empréstimo?

Existem alguns sites e mesmo empresas que se passam por instituições oferecem crédito facilitado e sem consulta ao Serasa/SPC. Caso alguma empresa de empréstimo exija um depósito antecipado para a liberação do crédito, é um golpe, conforme explica o delegado.

“Ao contratar um consórcio, empréstimo com liberação rápida ou qualquer tipo de financiamento, vá ao banco, idôneo e reconhecido nacionalmente, mas jamais em pequenas terceirizadas que oferecem empréstimos, prometendo que não consulta o seu nome no Serasa/SPC e que te cobra um valor antecipado para te dar o dinheiro”, orienta Paixão.

Pandemia

Com a crise financeira ocasionada pela pandemia da covid-19, cresceu o número de pessoas precisando de dinheiro e consequentemente, os golpes. “Essas modalidades de estelionato vêm sendo recorrente em Manaus no sentido de desespero no período da pandemia e as pessoas contratam um empréstimo rápido, sem obedecer às regras de um banco convencional, só que em um banco tradicional você jamais cai em um golpe”.

Conforme o delegado, o estelionato é um crime comum não previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A vítima pode registrar a ocorrência na delegacia interativa ou em qualquer delegacia do seu bairro.

“Hoje um CNPJ é criado em questão de uma semana, uma conta de banco virtual é criada também muito facilmente e ali te passam a aparência de uma empresa idônea”, afirma.

Como identificar se o empréstimo se trata de um golpe

Para evitar cair no golpe do empréstimo, existem algumas dicas para seguir:

1. Instituições sérias nunca cobram depósito antecipado para cobrir alguma tarifa

2. Pesquise a instituição financeira/empresa que está oferecendo o depósito

Outra dica importante para identificar empréstimos fraudulentos é buscar conhecer a empresa ou a instituição financeira que está oferecendo o serviço. Para isso, verifique se a empresa possui endereço físico conhecido, número de telefone, se a instituição financeira da qual é correspondente bancário é autorizada pelo Banco Central.

3. Atente-se às ofertas de crédito

Desconfie de ofertas de crédito que possuem taxas de juros muito baixas, a não ser que se trate de crédito consignado.

Caiu no golpe. E agora?

“São três passos para quem caiu neste tipo de golpe: registrar a ocorrência na delegacia interativa, formalizar a reclamação no Procon dizendo que o prometido não foi honrado. E para recuperar prejuízos financeiros, você demanda ação de cobrança na justiça civil via defensoria pública, gratuitamente, ou com seu advogado de confiança”, aconselha Paixão.

OAB lança campanha contra o golpe

Campanha contra golpe do 'empréstimo facilitado' | Foto: Divulgação

A Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, lançou a campanha contra o golpe da Carta Contemplada.



O objetivo da campanha contra o golpe da carta contemplada é de prevenir e orientar os consumidores amazonenses para que não sejam vítimas dessa armadilha. A campanha ocorre com o apoio de órgãos como a Decon, Defensoria Pública do Estado (DPE/AM) e Procon.

“A campanha consiste na informação facilitada ao consumidor. Queremos informar o maior número de pessoas possíveis sobre este tipo de golpe em parceria com a Decon, Procon e DPE”, destaca Nicolas Gomes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM.

Leia Mais

Dívida indevida e prescrita reduz score do consumidor

Indenizações ínfimas estimulam serviços e produtos ruins

*Com informações da assessoria