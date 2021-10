Semsa abre processo seletivo para bolsistas em Manaus

MANAUS (AM) - Profissionais de medicina interessados em realizar curso de especialização em Saúde da Família e Comunidade, com adesão ao Programa Mais Saúde Manaus (Promais), poderão se inscrever até o próximo dia 17, no processo seletivo aberto nesta segunda-feira (4) pela Escola de Saúde Pública (Esap), da Prefeitura de Manaus.

São 65 vagas para especializandos, sem vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com bolsa mensal no valor de R$ 11 mil, para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, na página de Seleções Públicas da Esap ( psesap.manaus.am.gov.br ) até as 23h59 do dia 17/10. Será necessário anexar os documentos exigidos, obrigatoriamente em formato PDF, em arquivos individuais. A consulta aos documentos pode ser feita na edição 5.196 do Diário Oficial do Município (DOM), por meio do link https://bit.ly/3owvnFi

O Promais tem como base a educação permanente em saúde por meio da imersão em serviço, com a finalidade de proporcionar o aprendizado baseado em vivências práticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O curso visa o aprimoramento da formação acadêmica dos profissionais da área da Saúde, criando oportunidades para a vivência em práticas de saúde no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas constantes no edital, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser convocados para adesão ao Promais, à medida em que surgirem vagas, durante o prazo de validade do processo de seleção pública de 24 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O início das atividades está previsto para o dia 1º de novembro deste ano.

*Com informações da assessoria