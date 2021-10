Idam participa de fundação de associações de agricultores e pescadores

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) | Foto: Idam/Divulgação

Beruri (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) acompanhou, no sábado (02), a fundação de duas associações de agricultores e pescadores no município de Beruri (distante 173 quilômetros de Manaus).

A primeira associação acompanhada foi a Associação dos Agricultores e Pescadores da comunidade de Santa Luzia do Ubim, formada por agricultores de mandioca, banana e açaí, e pescadores artesanais, que contou com a participação de 34 famílias.

A segunda associação fundada foi na Comunidade Boas Novas, na qual 28 famílias serão beneficiadas.

" Esses agricultores pleitearam a fundação para participar das políticas públicas do governo estadual e federal como DAP (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e FPS (Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza), e após a conclusão da fundação, a emissão da DAP jurídica. " Antônio Barbosa, Engenheiro agrônomo gerente da unidade local do município.

DAP



É o documento que identifica os agricultores familiares e/ ou suas formas associativas organizadas em pessoa jurídica (associações e cooperativas), aptos a realizarem operações de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O documento também dá acesso a políticas públicas federais, estaduais e municipais, a exemplo do Programa Alimenta Brasil (PAB, anteriormente Programa de Aquisição de Alimentos), Garantia Safra (GS), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Aposentadoria Rural, entre outros.





Leia mais:

Arena da Amazônia recebe feira de produtos regionais

Idam entrega de 30 toneladas de produtos agrícolas em Fonte Boa, no AM