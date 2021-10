Programa gratuito de empreendedorismo está com inscrições abertas

MANAUS (AM) - Estão abertas até 12 de outubro as inscrições para o Ocean Lab #4, programa de pré-aceleração com capacitação em empreendedorismo do Samsung Ocean. A atividade será realizada presencialmente na unidade de Manaus, entre 18 de outubro e 9 de dezembro de 2021, no período noturno, com mentorias de professores da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e convidados.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, as atividades serão realizadas com um número reduzido de participantes, que deverão apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19, físico ou digital, com pelo menos a primeira dose da vacina. Além disso, serão aplicados todos os protocolos de segurança, como o distanciamento, uso obrigatório de máscara e disponibilidade de álcool em gel pelo campus.

Em sua quarta edição, o Ocean Lab oferece aos participantes uma trilha de capacitação cuidadosamente estruturada com treinamentos, palestras e workshops, além de experiências de trabalho em campo, para que as equipes se familiarizem com as temáticas do universo empreendedor. Com a ajuda de mentores altamente qualificados, os participantes recebem todo o apoio e capacitação para desenvolver projetos de tecnologia e empreendedorismo que ofereçam soluções inovadoras ao mercado.

Para participar, os interessados devem ter equipes formadas previamente com três a cinco membros maiores de 18 anos. Com todos os integrantes dos grupos selecionados, esta edição do programa atenderá até 50 pessoas. As equipes selecionadas, que serão anunciadas em 14 de outubro, participarão de atividades com conteúdos variados e sessões de mentoria individuais, com foco em mercado, tecnologia e pesquisa exploratória. Ao final do curso, todos os participantes receberão um certificado de conclusão.

“Estamos muito empolgados para essa quarta edição do Ocean Lab. Como em todas as iniciativas desenvolvidas pelo Samsung Ocean, o principal objetivo é capacitar pessoas para que elas usem a tecnologia como ferramenta para criar projetos inovadores e que tragam melhorias para a sociedade. Além disso, esse é um programa que nos ajuda a identificar novos talentos desde a primeira edição”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

SERVIÇO

Ocean Lab #4

Inscrições: até 12 de outubro pelo site http://oceanbrasil.com/oceanlab4/

Período do programa: 18 de outubro a 09 de dezembro de 2021

De segunda a quinta-feira, das 18h às 21h30

Modelo de ensino: Presencial

Localização: Manaus

*Com informações da assessoria