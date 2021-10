Pecuaristas atingidos pela cheia em Itacoatiara recebem suplementos

Cada produtor beneficiado recebeu 10 sacos com 50 quilos de farelo de soja, e quatro sacos com 30 quilos de sal mineral, totalizando 32 toneladas de suplemento alimentar | Foto: Divulgação/ Sepror





ITACOATIARA (AM)- Pecuaristas que foram afetados diretamente pela última cheia recorde receberam em Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus), a distribuição de mais de 32 toneladas de suplemento alimentar animal.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizou na manhã desta quarta-feira (14) a entrega a 52 pequenos pecuaristas. A entrega dos produtos aconteceu na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) do município.



O secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal da Sepror, Airton Schneider, esteve no evento acompanhado de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam).

" Este apoio chega no momento de retorno dos animais da área de terra firme para a área de várzea, onde a alimentação animal ainda é rara, necessitando de atenção especial proporcionada pela suplementação viabilizada pelo governo amazonense, permitindo que os pecuaristas possam, assim, fazer com que tenha continuidade a seu ciclo de produção " Airton Schneider, secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal da Sepror

Os pecuaristas beneficiados tiveram suas terras atingidas pela última enchente recorde no estado e possuem até 25 animais em suas propriedades, condição estabelecida pelo governo para que sejam identificados como beneficiários, entre outras exigências legais que justificam o apoio do Programa Agro Amazonas.

Cada produtor beneficiado recebeu 10 sacos com 50 quilos de farelo de soja, e quatro sacos com 30 quilos de sal mineral, totalizando 32 toneladas de suplemento alimentar animal entregues nesta ação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas começa segunda etapa da campanha contra febre aftosa

Criadores afetados pela cheia recebem ajuda do governo do AM