Amazonprev conquista primeiro lugar em prêmio de gestão

Para a Amazonprev, a participação em programas de premiações de cunho avaliativo da gestão do RPPS, é relevante e de altíssima importância. | Foto: Divulgação/Amazonprev

Manaus (AM) - Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação Amazonprev é referência nacional em gestão previdenciária. O modelo de administração ficou em primeiro lugar, entre os estados da federação, no prêmio anual conferido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem).

A lista dos agraciados foi divulgada no final da tarde da quarta-feira (13/10), no site da associação, conferindo à instituição do Amazonas o primeiro lugar no Prêmio Destaque de Responsabilidade Previdenciária.

A Amazonprev disputou na categoria 1, na qual concorrem Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) estaduais que possuem mais de 30.001 servidores ativos segurados.

A instituição do Amazonas gerencia os recursos de mais de 60 mil beneficiários que contribuem mensalmente com o órgão como garantia de aposentadoria futura.

O presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, declarou que a conquista do prêmio, concedido pela Abipem, demonstra o reconhecimento nacional do trabalho responsável e de excelência na gestão administrativa e financeira da instituição.



" Ter essa gestão reconhecida nacionalmente mostra que o trabalho que está sendo realizado aqui é sério, sólido e, principalmente, eficiente. " André Luiz Zogahib, presidente da Amazonprev

Ainda na avaliação de Zogahib, a conquista da premiação se dá pelo fato da cultura de gestão adotada pela Amazonprev, que inclui o cumprimento das normas e legislações, tanto federal como estadual; planejamento estratégico, baseado em seus valores e políticas internas; e comprometimento da alta direção em cumprir os procedimentos protocolares exigidos pelos indicadores previdenciários.

" Superamos todos os critérios exigidos, como conformidades, equilíbrio e transparência, tornando-nos, assim, o melhor regime previdenciário brasileiro. Isso é fruto do trabalho incansável dos nossos servidores na busca pela excelência na oferta de serviços aos nossos aposentados e pensionistas. " André Luiz Zogahib, presidente da Amazonprev

Reconhecimento

Para a Amazonprev, a participação em programas de premiações de cunho avaliativo da gestão do RPPS, é relevante e de altíssima importância.

É também uma forma de reconhecimento, por meio de renomadas certificações, como fruto do empenho de uma alta direção que busca as boas práticas administrativas no dia a dia da instituição e valoriza seu corpo funcional, de modo a buscar a excelência e os melhores resultados.

" O mais difícil não é chegar em um patamar elevado, mas, sim, se manter nele. E, para isso lutamos arduamente todos os dias com afinco e com a colaboração de todos os servidores. Nós nos unimos em prol dos objetivos institucionais para nos consolidarmos nesse nível extremamente relevante e significativo entre os institutos de previdência do nosso país. " André Luiz Zogahib, presidente da Amazonprev

