Wilson destaca importância da inovação durante visita à sede do Sidia

Manaus (AM) - Ao visitar a sede principal do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, na avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quinta-feira (14), o governador Wilson Lima destacou a importância do trabalho dos profissionais que se dedicam à inovação. Na visita, ele conheceu os projetos desenvolvidos pelo Sidia, instituto que se destaca em PD&I no Brasil.

“É muito importante o trabalho que vocês fazem aqui, me sinto muito feliz enquanto governador poder entrar em um prédio desses e ver um investimento que é feito, ver pessoas que deixaram suas cidades e seus familiares para dar a sua contribuição. E, também, por ver os amazonenses que trabalham nesse instituto e estão dando sua contribuição ao nosso estado. Parabéns pelas inovações que vocês desenvolvem, por dedicarem seus dias para encontrar soluções para o nosso cotidiano”, disse o governador.

Wilson Lima visitou o Sidia Amazon Tower, que hoje abriga mais de 1,1 mil colaboradores de áreas administrativas, técnica e também de pesquisa.

A visita começou pelo Show Case, uma área lúdica, onde é apresentado o que o Sidia produz a partir de personagens digitais e também com uma imersão virtual dentro do ecossistema da floresta amazônica.

O governador Wilson Lima também conheceu a área de testes em telecomunicações, que simula as redes de internet de diversas operadoras da América Latina. Em seguida, seguiu para o projeto Smartface, que são as catracas inteligentes, com reconhecimento facial que além de autorizar a entrada já aciona o elevador de destino. Por último, o governador seguiu para conhecer nove projetos desenvolvidos pelo Sidia que utilizam tecnologias desde Realidade Virtual, Realidade Aumentada até Inteligência Artificial, entre outras.

