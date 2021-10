Transição capilar é tema de palestra do Senac Beauty Day

A organização estima receber um público de 10 mil pessoas. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A palestra “Transição Capilar: como e quando fazer?” será uma das abordagens do primeiro dia do Senac Beauty Day, nesta segunda-feira (18), a partir das 16h. O evento online é gratuito e a inscrição pode ser feita no link https://senacbeautyday.com.br/ . A palestra será ministrada por Tiago Parente, reconhecido como um dos grandes Hair Stylists do Brasil.

Além da palestra com Parente, a Sala 1 desta segunda, no período da tarde, também contará com a oficina técnica de maquiagem “Blushing Inside Out”, ministrada por Ivo Vilela, que possui 13 anos de experiência no setor de make, sendo o grande idealizador da técnica “construindo para fora”, tema da palestra. Atualmente, Ivo é referência como maquiador no mercado de noivas.

Já no período da noite, a partir das 20h, a Sala 1 recebe o doutorando em Visagismo pelo Departamento de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP, Robinson Trindade, que é considerado o pioneiro no visagismo acadêmico.

Ele irá ministrar a oficina: Análise Visagista para Cortes de Cabelo. Trindade é escritor e editor de 12 livros para o mercado da beleza e, atualmente, é líder responsável geral pelo Visagismo da CNN Brasil.

Na sala 2, do período noturno, o aluno terá a oficina “Brow Lamination: o novo queridinho das sobrancelhas”, ministrada por Larisse Fausino, mais conhecida como Lara Frantz.

A profissional é formada pela Escola Profissional de Lisboa, em Portugal, e atua como instrutora de imagem pessoal do Senac Mato Grosso, com 17 anos no segmento.

O Senac Beauty Day - Beleza e Negócios é evento totalmente online e gratuito que reúne grandes nomes do segmento da beleza com abordagens sobre técnicas inovadoras e tendências de mercado. A organização estima receber um público de 10 mil pessoas.

O evento contará com duas salas com programação simultânea e um ambiente de sacola virtual. Além disso, os participantes poderão solicitar certificado de participação, mediante inscrição.

