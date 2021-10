Comitiva de Portugal desembarca em Manaus para agenda de negócios

Torre de Belém em Portugal | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Cumprindo agenda de visitas ao Brasil, nesta terça-feira (19), a secretária de estado das comunidades portuguesas, Berta Nunes, desembarca em Manaus, acompanhada pelo embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos e comitiva que serão recebidos por Antônio Humberto Matos Figueiredo, cônsul honorário de Portugal em Manaus.



Na programação de quatro dias, estão confirmadas as reuniões com o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, com o prefeito de Manaus, David Almeida, empresários e representantes de comunidades portuguesas locais.

Entre os assuntos que serão levados às reuniões com as autoridades, está o interesse da comitiva europeia em investimentos no Amazonas, principalmente, no fortalecimento da tecnologia, infraestrutura e saúde.

Portugal é o país estrangeiro que concentra em Manaus uma forte presença da comunidade luso-brasileira atuante na economia.



Para fortalecer parcerias, a agenda de Berta Nunes e comitiva inclui ainda reunião na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), participação na cerimônia de aniversário de 148 anos do Hospital Beneficente Português e reunião com representantes de associações portuguesas no Luso Sporting Clube.

A comitiva também reservou um período da agenda para conhecer o Encontro das Águas, o centro histórico de Manaus, incluindo o Teatro Amazonas.

