Manaus - Com a retomada da atividade econômica, o amazonense retorna a procura de oportunidades de trabalho. Sobretudo, com as perdas causadas pela pandemia no setor econômico, as empresas também aquecem e voltam a contratar.

Com isso, o Sine Amazonas divulga 101 vagas de emprego para esta quarta-feira (20/). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

25 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia;

Primeiro Emprego

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE TI

Escolaridade: Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em suportes help desk, manutenção em geral de computadores, nobreaks entre outros, manutenção em estrutura de rede, telefonia, CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos e experiência nas funções de agente de portaria ou vigilante, diferencial ser ex-militar, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA COMERCIAL

Escolaridade: Superior Completo em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em sistemas eletrônicos de licitações em geral, noções de custos de formação de preços, prática na elaboração de propostas, domínio avançado de Excel, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento predial em geral, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria E, cursos de direção defensiva, cargas e MOPP, exame toxicológico atualizado, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE CAMINHÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados, curso técnico em mecânica e caminhões, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico em Refrigeração;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em execução e supervisão geral de refrigeração e climatização, curso de NR-35, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: BORDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em bordado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Design e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento e domínio no pacote Adobe, Corel Draw, comunicação visual, ferramentas de impressão, habilidade para atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em serviços de jardinagem e paisagismo, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, residente no município de Iranduba, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

