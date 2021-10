Terceirizados da Petrobras protestam contra salários atrasados no AM

| Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Trabalhadores da empresa terceirizada Método Potencial, que presta serviços à Petrobras, se reuniram nesta quinta-feira (21), em frente à empresa na avenida Darcy Vargas, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul, para reivindicar salários atrasados e direitos trabalhistas. Eles atuam na Província Petrolífera de Urucu.

Conforme Agnelson Camilo da Silva, do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro) PA/AM/MA/AP, os trabalhadores estão sem receber salário há, pelo menos, três meses, além de estarem com as cestas básicas atrasadas e plano de saúde inativos.

"Todos esses trabalhadores são especializados e estão sem salários há meses. Tem pais de família com várias contas atrasadas, sendo despejados de suas casas. Tá difícil, não podemos admitir que uma empresa com o porte da Petrobras permita que uma empresa como essa Método Potencial venha para o Amazonas descumprir contratos e dar calote nos funcionários e fique de braços cruzados. A empresa ainda entrou com advogado para pedir uma declaração de abusividade da greve desses funcionários. Como a Petrobras paga, ela tem mecanismo e direito de exigir o cumprimento desses contratos. São calotes que já aconteciam há anos vindos de outras empresas", declarou Silva.

O eletricista de manutenção Paulo Araújo, de 53 anos, relatou ao Portal Em Tempo que além dos direitos trabalhistas, que não estão sendo repassados aos profissionais, o trabalho na Província Petrolífera de Urucu ocorre em péssimas condições.

"Dormimos mal, não temos frigobar nos quartos, não temos Internet, televisão. Em dois anos de pandemia, a empresa não se prontificou em arrumar assistente social, psicóloga para nos dar assistência. Hoje estamos passando por essa situação, fomos deixados na mão. Todos os trabalhadores estão a ver navios e a Petrobras não faz nada. É uma área de risco, trabalhamos com altas potências de energia, alta pressão e com vários tipos de gases. O investimento em segurança é somente no papel", declarou o eletricista. Os trabalhadores se reuniram com cartazes com dizeres: "Não ao trabalho escravo na Petrobras", "Calote é roubo", "Pagamento já!".

As manifestações dos trabalhadores já ocorrem há, pelo menos, quatro dias, mas, segundo eles, ainda não houve uma negociação com a empresa. Por isso, eles permanecem em greve.

A reportagem solicitou nota da Petrobras para saber os procedimentos adotados referentes às denúncias dos profissionais.

Em nota a empresa esclarece que, no desenvolvimento de suas atividades, realiza a contratação de prestação de serviços e que a seleção de profissionais, assim como a definição de número de efetivo necessário, salários e benefícios, são de responsabilidade das empresas contratadas. A Petrobras reitera que todos os seus contratos de serviço estão em conformidade com a legislação vigente.





Veja a reportagem no local da manifestação:

