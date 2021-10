Manaus recebe "Feira do Servidor Empreendedor" nesta terça (26)

Segundo a organizadora do evento, Tatianey Barbosa, a feira também tem o objetivo de promover a integração dos servidores | Foto: Marcely Gomes / Semcom

MANAUS (AM)- Acontece na próxima terça (26) e quarta-feira (27), a Feira do Servidor Empreendedor , por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A iniciativa é alusiva ao Dia do Servidor Público, comemorado anualmente no dia 28 de outubro. A feira será realizada no Complexo Social Urbano (CSU) do Parque 10, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

" Este ano foi de muito trabalho para a gestão do prefeito David Almeida, com a Semasc atuando em diversas frentes. Durante todo o mês de outubro, realizamos diversas atividades e por meio da feira estaremos dando a oportunidade para que os nossos servidores garantam uma renda extra, trabalhando na venda de produtos diversos. Após essa primeira realização iremos estudar a possibilidade de que ela aconteça mensalmente " Jane Mara Moraes, secretária da Semasc

Segundo a organizadora do evento, Tatianey Barbosa, a feira também tem o objetivo de promover a integração dos servidores e fomentar o empreendedorismo.

“Temos muitos servidores que já trabalham com a venda dos produtos no dia a dia. Com a realização da feira, é a oportunidade de vender mais, a um público maior”, disse.

A Feira do Servidor Empreendedor - Semasc funcionará das 16h às 20h. Serão 33 servidores vendendo produtos de diversos segmentos como alimentação, artesanato, decoração e moda.

