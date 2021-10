Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina e do diesel

| Foto: Divulgação

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (25), um novo reajuste dos combustíveis. A gasolina e o diesel serão afetados, sofrendo aumento dos preços a partir desta terça-feira (26). De acordo com a petroleira, a gasolina subirá 7,04%, enquanto o diesel será reajustado em 9,15%.

Já a alta do diesel, que afeta, principalmente, os caminheiros, representa R$ 0,28 a mais por litro.

No comunicado, a Petrobras informou que esses reajustes "são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento".

A taxa de câmbio e o aumento do preço do barril no mercado internacional contribuíram para a decisão da petroleira, “especialmente relevante no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021", acrescentou a estatal em nota.

