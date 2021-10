Valor da gasolina chega a R$ 7,19 em postos de Parintins

Preço já chega a R$: 7, 19 e reajuste vai apertar ainda mais para os moradores da ilha. | Foto: Reprodução/Liam Cavalcante

Parintins – Não há dúvidas de que aumentos no preço da gasolina estão tirando a paz dos amazonenses e apertando o bolso, principalmente, neste momento de pandemia. Um dos municípios que mais tem sido castigado com os aumentos é Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Com novos reajustes, o preço do litro do combustível chegou a R$: 7,19 na ilha tupinambarana. Nesta segunda-feira (25), a Petrobrás anunciou um novo reajuste. Desta vez, de 7,04%, enquanto o diesel será reajustado em 9,15%.

O Portal Em Tempo conversou com alguns parintinenses. O sentimento de revolta domina a fala de todos. “Não estamos mais suportando. Alguém, pelo amor de Deus precisa tomar uma providência. Não vou mais usar meu carro. Vou embora a pé para o trabalho”, disse a professora Arlene Mota, de 46 anos.

Outro que soube da notícia e não ficou nada contente foi o comerciante Flávio Fernandez, 56 anos, morador do bairro Santa Rita de Cássia. “Todo dia compro mercadorias no Centro para abastecer meu mercadinho. Não estava mais suportando isso. Agora, muito menos. Estou para fechar as portas. Esse povo todo quer nos destruir. Só pode. Carro não é frescura! É uma necessidade”, afirmou.

“Melhor logo tomar até o carro. As pessoas não têm mais direito a nada. Estão brincando com nossa cara”, desabafou, indignado, João Francisco, 24 anos, estudante e morador do bairro Vitória Régia.

A aposentada Laura Maranhão tem 72 anos e mora no bairro Santa Clara. Ela afirma sentir profunda vergonha do que estão fazendo aos amazonenses e ao Brasil.“Profunda vergonha! Estão prejudicando a gente, porque tiram tudo da gente, até nossa dignidade. E olha que não dirijo mais nem minha vida direito. O que será de nossos jovens"? Questiona.

Se preparem

Para esta terça-feira (26) a Petrobrás prometeu novo reajuste. Por meio de nota, a empresa informou que as mudanças "são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento".

A taxa de câmbio e o aumento do preço do barril no mercado internacional contribuíram para a decisão da petroleira, “especialmente relevante no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021", acrescentou a estatal em nota.

