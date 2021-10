Suhab oferece até 80% de desconto em juros para inadimplentes do AM

De acordo com a Suhab, desde junho, mês em que a lei entrou em vigor, foram realizados 300 pagamentos à vista, oferecendo aos mutuários desconto de 80% | Foto: Arthur Castro/Secom

MANAUS (AM)- A Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) está dando oportunidades para mais de 8 mil mutuários de conjuntos habitacionais para se regularizarem. Os serviços de renegociação e quitação de dívidas continuam na capital e seguirão para municípios do interior.

Em vigor desde o dia 1º de junho, a Lei de Recuperação de Créditos, iniciativa do Governo do Estado, permite a ação em benefício dos inadimplentes. dando oportunidade a inadimplentes para obter descontos que variam de 40% a 80% nos juros contratuais de pagamentos à vista e a prazo.

De acordo com a Suhab, desde junho, mês em que a lei entrou em vigor, foram realizados 300 pagamentos à vista, oferecendo aos mutuários desconto de 80%.

O órgão contabiliza ainda 114 acordos financeiros, que podem ser divididos em até 12 parcelas mensais com desconto até 70%. De 13 a 24 parcelas mensais, o desconto aplicado é de 60%, enquanto de 25 a 36 parcelas mensais, o desconto fica em 40%.

O diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, explica que logo ao assumir o órgão detectou um alto grau de inadimplência nos conjuntos habitacionais. As equipes buscaram alternativas para dar condições para quitação de débitos.

" Isso dá condições para que as pessoas possam, em cima do seu rendimento, em cima da sua renda familiar, adaptar-se à realidade. Porque nós entendemos, o governador entende também, que você só é proprietário na hora em que você quita o seu imóvel, então nós criamos alternativas para que esses mutuários possam quitar e se regularizar junto à Suhab, e posteriormente realizar o registro em cartório " João Coelho Braga, diretor-presidente da Suhab





Ainda segundo ele, estão programadas chamadas nos conjuntos habitacionais para que os mutuários procurem a quitação junto à Suhab. O órgão também inicia, em novembro, ações em municípios do interior onde a Suhab possui conjunto habitacional, entre eles Itacoatiara, Parintins e Humaitá. Os trabalhos se estenderão até Maués, Manicoré e Coari.

O atendimento presencial na Suhab retornou por meio de agendamento. O órgão disponibiliza cinco linhas telefônicas fixas, no horário de 8h às 14h. Os contatos são: (92) 3647-1002, 3647-1003, 3647-1029, 3647-1039 e 3647-1044.

Os atendimentos são realizados na sede do órgão, na avenida Efigênio Salles, 1.570, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, e na unidade do Pronto Atendimento Cidadão (PACs) no shopping Sumaúma, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte. O horário é das 8h às 14h.

Para realizar a negociação, os mutuários precisam ter em mãos RG, CPF, Procuração (caso seja um contrato de gaveta) e Contrato de Compra e Venda.

