'OAB/ Amazonas é a casa de todas as causas', diz Jean Cleuter

MANAUS (AM) - Pela terceira vez na disputa da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM), o advogado Jean Cleuter, ressaltou ser contra a criminalização da advocacia consumerista, pontuou sobre as estruturas dos juizados Especiais que precisam acompanhar evolução conforme o aumento da população e afirmou que Poder Judiciário não pode criar dificuldades que impeçam os cidadãos de buscarem seus direitos. Veja a entrevista completa!



Quando que o senhor decidiu que gostaria de concorrer à presidência da OAB/AM?



Minha decisão de concorrer à presidência se deu porque eu tenho o sonho de contribuir com a OAB e com todos os colegas advogados. Fui relator da inclusão da advocacia na modalidade do Simples Nacional quando fui conselheiro federal, o que trouxe muito benefício para os advogados com a economia de tributos e quero poder fazer muito mais pela advocacia do meu Estado. Durante a pandemia do covid-19 eu refleti muito sobre a vida e enxerguei que estava na hora de somar, de unir, de trabalhar junto, não de dividir. Hoje temos dois grupos apaixonados em servir à OAB e com a união, a gente constrói pontes e juntos vamos fortalecer muito mais essa profissão que é tão essencial à garantia da Justiça.

Como o senhor avalia a OAB/AM hoje?

A OAB Amazonas vem fazendo um trabalho muito assertivo em defesa da sociedade e a gestão do atual presidente Marco Aurélio Choy fez muito pela advocacia amazonense e com a advocacia unida, teremos condições de fazer muito mais. A OAB Amazonas é uma das seccionais mais antigas entre as demais. A Ordem é uma instituição forte, com uma representatividade formada por advogadas e advogados combatentes e que não se furtam a fazer valer o direito da sociedade. A OAB Amazonas é a casa de todas as causas. A OAB-AM é plural, dinâmica e sempre protagonizou a discussão de temas de interesse coletivo. A dedicação das advogadas e advogados que não recebem qualquer tostão para se dedicar ao trabalho árduo das comissões é constante. A sociedade amazonense sabe que pode confiar na OAB.

O senhor tem conhecimento da insatisfação dos advogados atuantes no Juizado Especial em razão da estrutura deficitária que desde 1995 se mantém a mesma? O que o senhor pode falar para estes advogados?

Sim. Tenho conhecimento da insatisfação das colegas e dos colegas e entendo que precisamos buscar uma solução. A estrutura dos Juizados Especiais deve acompanhar a evolução conforme o aumento da população e número de processos, para assegurar o acesso à justiça, que é direito de todo cidadão.

Há hoje criminalização da advocacia consumerista inclusive com condenação solidária do consumidor e advogado em litigância de má-fé. Como a OAB pode ajudar no combate a tais condenações?

Primeiro gostaria manifestar meu repúdio contra qualquer tipo de criminalização da advocacia. Em uma sociedade democrática, não podemos admitir a condenação de qualquer colega advogada ou advogado sem o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. A OAB é a casa da advogada e do advogado e sempre lutou pela proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.

No que se refere à criminalização de qualquer profissional advogada ou advogado, a OAB deve ser combatente.

O que o senhor acha da criação do Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas (Numopede) e a OAB não ter sido informada ou participado de tal criação?

A OAB como representante das advogadas e dos advogados, os quais são indispensáveis para assegurar o acesso à Justiça, deve acompanhar e colaborar da melhor forma possível para que este núcleo venha a ser produtivo para a sociedade em geral.

O que o senhor acha da portaria nº01, de 09 de setembro de 2021 que revogou a Portaria de n.º 001/2012 – CGJECC e que vem impedindo o acesso à justiça dos consumidores no juizado especial que não possuírem comprovante de residência em seu nome?

Eu entendo que o acesso à Justiça é fundamental, sendo uma garantia constitucional e o Poder Judiciário não pode criar dificuldades que impeçam os cidadãos de buscarem seus direitos, uma vez que nem sempre o jurisdicionado tem algum comprovante de residência, nem por isso deixa de ser cidadão e não perde seus direitos.

No seu ponto de vista, a que o senhor atribui o aumento das demandas consumeristas no Juizado Especial?

É uma conjugação de vários fatores, como o aumento do acesso à informação, aumento da população e do número de consumidores, sendo natural que as pessoas que se sintam prejudicadas queiram buscar o Poder Judiciário para ter o seu dano reparado.

O que a OAB pode fazer para combater as indenizações ínfimas?

A OAB-AM possui uma Comissão de Defesa do Consumidor ativa e atuante. A força institucional da OAB pode auxiliar para a conscientização de todos acerca da necessidade de resoluções justas das demandas, com a apreciação dos argumentos das advogadas e advogados das partes envolvidas no litigio, garantindo a efetividade do provimento jurisdicional.

Caso seja eleito quais medidas o senhor vai tomar para inibir a atuação de advogados de outros estados que atuam em diversas demandas sem inscrição suplementar?

Entendo que todas as advogadas e advogados de outros Estados que pretendam atuar no Amazonas em quantidade de demandas acima do permitido pela legislação, deverão regularizar sua atuação mediante a inscrição suplementar. A OAB pode recomendar ao Tribunal de Justiça que não permita o cadastro de petições de advogadas e advogados sem inscrição suplementar que atuem em quantidade de processos acima do permitido.

Jean Cleuter Simões Mendonça é amazonense, tem 52 anos, casado. Atua na área jurídica desde 1998.

Mestrando em Direito Tributário e advogado com especialização em Direito Processual Civil. Além do Direito também é graduado em Administração com habilitação em Comércio Exterior.



