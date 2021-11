Artesãos do AM tem saldo positivo em vendas no 14º Salão do Arte

Além das peças vendidas, 18 foram encomendadas, no total de R$ 6.150,00 | Foto: Gustavo Leite/Setemp

BRASÍLIA (DF)- Em cinco dias, artesãos do Amazonas estiveram no 14° Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras, realizado por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), onde o Governo do Amazonas levou oito artesãos representando o estado, por intermédio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

Durante os dias de feira, os artesãos comercializaram 1.524 peças, arrecadando um valor total de R$ 91.130,00, beneficiando oito artesãos diretamente e 36 indiretamente.

Além das peças vendidas, 18 foram encomendadas, no total de R$ 6.150,00.



O Salão do Artesanato que aconteceu na Arena de Eventos do Pátio Brasil em Brasília/DF, dos dias 27 a 31 de outubro, expôs as peças dos artesãos amazonenses, uma oportunidade para comercialização de seus produtos, além de mostrar a cultura e o artesanato amazonenses.

" Fico agradecida com o sucesso do salão, pois os nossos artesãos conseguiram ter boas vendas em suas peças, e ainda tiveram encomendas, isso é ótimo para o trabalho deles, que agrega um valor da nossa cultura amazônica. " Neila Azrak, titular da Setemp

Comemora Neila Azrak, titular da Setemp, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

