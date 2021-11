Alto preço da gasolina castiga ribeirinhos no interior do Amazonas

Romerson Bindá desistiu de trabalhar com sua roçadeira, tirou a rabeta do barco e voltou para o remo. | Foto: Divulgação

Amazonas (AM) - Os recentes reajustes no preço dos combustíveis tornaram a vida dos brasileiros muito difícil. Já destroçados física e emocionalmente pela pandemia, a população que se recuperava a passos lentos, com a perda de familiares ou com o desemprego vê agora a volta da inflação e o alto preço dos combustíveis, o que acaba por afetar outros setores da vida.

Somente este ano, foram registrados 11 aumentos dos combustíveis, impulsionados pelos valores mais altos cobrados pelas refinarias. Em Manaus, o último reajuste elevou o preço de R$ 6,29 para R$ 6,59 na gasolina, por exemplo, uma subida de 7,04%.

Quem também sentiu no bolso foi a população ribeirinha. Com um Amazonas de dimensões continentais, o 'caboclo' do interior conta com poucas opções de locomoção que não seja a fluvial. Desbravando o rio na ponta de uma rabeta - as populações que vivem à margem dos rios, tenta resolver os problemas do dia a dia. Na batalha para se alimentar - ou pagando passagens para atravessar a imensidão dos rios, os preços estão ficando cada vez mais altos.

De volta ao remo

Este é o caso dos moradores da pequena comunidade de "São Francisco", em Paraná do Parauá, zona rural no município de Careiro da Várzea (distante 28 quilômetros da capital). Gente simples como Romerson Bindá, 37 anos, que tem uma pequena embarcação. Ele trabalha "pesado" com uma roçadeira e vai em vários pontos da localidade, na escuridão do rio com o seu equipamento, tendo como companheira uma lanterna e um pequeno galão de gasolina na madrugada.

"Todos os dias, às 4h, estou de pé. A primeira coisa que eu faço é olhar para minha esposa, que permanece dormindo, já que passa a noite acordada fazendo salgados para vender. Coloco a roçadeira na rabeta, levo um pequeno galão de gasolina e minha lanterninha, né? Meus meninos de oito e nove anos estão dormindo, também. Vou na casa de alguém, lá do outro lado do rio, amanhece e faço o serviço no sol, roçando o terreno todo. Às vezes dá R$ 30,00, R$ 40,00. Tenho que parar para comprar combustível. Menos de dois litros não dá. Chego em casa com R$ 31 reais. Tem dias que é menos no bolso. Isso que me mata", relata.

Do pouco que Romerson ganha, R$ 9,00 são gastos, no mínimo, para que ele consiga fazer a travessia, em uma rotina que se torna desgastante, em troca de pouco lucro. Esse é o atual preço do combustível praticado na região.

"Já pensou o que é você trabalhar todos os dias no sol para dar um dinheiro desses num litro de gasolina? A gasolina vem de Manaus, os caras vendem em flutuante e está saindo neste valor absurdo. Minha esposa compra algum pão para casa e o resto a gente vê de material para ela fazer salgado. É como a gente está vivendo! Só que a fome bate forte. Meus filhos puxam minha mão e falam 'papai, queremos comer'. Tem horas que eu balanço a cabeça e choro escondido, porque do jeito que está caro o combustível, não dá mais para fazer nada. Eu sempre digo para o pessoal que 'vamos voltar para o remo'", desabafa, emocionado.

Preço caro da gasolina fez o ribeirinho Romerson Bindá voltar para o remo. | Foto: Divulgação

"Não dá mais"

Sua esposa, a cozinheira Gorete Souza, 36 anos, conta como a vida se tornou mais difícil para quem tem as mãos calejadas pelo trabalho. "Eu vejo meu marido se levantar de madrugada, pelo canto do olho. Pensa que eu estou dormindo, mas fico admirando a força dele. Ele chega com tão pouco, coitado. Desolado. A gente compra o que dá de alimento e o resto de material para salgado. Só que eu falei "amor, vai trabalhar de outra coisa". Não dá mais, a gasolina está muito cara. Meus filhos choram. Eu fico agoniada e ele também. Estamos numa situação em que, ou a gente compra comida, ou gasolina. Eu concordo com ele, vamos ficar só no remo, agora", afirmou.

O casal explica, ainda, que as dificuldades não param por aí, quando se fala do reajuste no valor da gasolina e do diesel. O preço dos alimentos disparou com a influência do aumento.

"Aqui, pra tudo nós depende de barco, de rabeta. Vai na taberna? Precisa da rabeta. Vai viajar? Dependemos de barco, para trabalhar e se deslocar em geral. Parece que a gente não tem mais nem o 'direito de existir'. Como se o pobre, o miserável, tivesse que sumir da terra. Ficou tudo caro para o dono da taberna, para todo mundo. Uma botija está R$ 150, um frango por R$ 50. Cadê nossos políticos? Cadê eles? Pelo amor de Deus", desabafou Romerson.

Sobrevivência

Não é somente o casal Romerson e Gorete que sofrem na pele com os reajustes. As comunidades ribeirinhas "Ilha do Barroso" e "Comunidade do Italiano", no município de Manaquiri (distante 165 quilômetros de Manaus), também passam sérias dificuldades. Há 10 anos visitando esses locais, o aposentado Raimundo Chagas, 72 anos, relata um cenário de desolação na vida do caboclo humilde. "Aquele monte de gente pagando R$ 7,00, R$ 8,00 reais na gasolina para usar sua lancha, sua rabeta. Quem depende disso para sustentar a família está perdido. A gente, hoje em dia, tá com medo até de pescar para comer e, agora, esses aumentos", afirmou.

O técnico de enfermagem Klin Maciel, 27 anos, mora no município de Jutaí (distante 749 quilômetros da capital amazonense) e faz atendimentos de saúde em comunidades ribeirinhas. Segundo ele, o valor de uma passagem de barco da cidade até Tefé (distante 663 quilômetros de Manaus) subiu, absurdamente, em consequência do aumento no valor dos combustíveis.

"A gente está com muita dificuldade de sair de Jutaí para Tefé. Antes pagávamos, aproximadamente, R$ 120. Agora, estamos pagando uma passagem na ida de R$ 170,00. Então, tudo isso deu uma dificuldade bem grande para nós que precisamos do transporte fluvial, né? Até as corridas de mototaxistas estão R$ 4 e a gente pagava R$ 3 e a coisa quebrou toda nas mãos do povo humilde. As pessoas estão se virando de todo jeito", falou.

Klin Maciel relata dificuldades para população de Jutaí com preços dos combustíveis. | Foto: Divulgação

Na cidade de Envira (distante 1769 quilômetros de Manaus), o litro da gasolina chegou a R$ 7,20. "O pessoal aqui da parte ribeirinha ficou numa situação complicada. Nós não sabemos o que fazer mais. Só pode ser o fim do mundo, meu filho, como meu pai falava. Ninguém tem dinheiro para nada, uma necessidade doida e, agora, até para usar uma lancha não tem como. Não vou pagar R$ 7,20 num litro", afirmou Renato Souza, 63 anos, aposentado e morador no município há mais de 20 anos.

Avaliação

Com a alta do dólar e o preço dos barris de petróleo fechando acima de US$ 80 no mercado internacional, o cientista político Helso Ribeiro, acredita que é preciso voltar no tempo para explicar a atual conjectura dos valores dos combustíveis. "Se você retroagir há 07 anos, vai observar que o barril do petróleo, o preço, era muito parecido com o que é hoje no comércio internacional e quando você olha os pseudo vilões como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incide sobre o combustível, você vai ver que era o mesmo percentual, um pouco mais de 20%. E o que mudou? Foi a nossa política econômica que fez com que o preço do dólar, que antes era R$ 2,50, hoje, seja quase R$ 6,00. Aí, isso que fez aumentar muito e é bom lembrar que no final do ano passado e começo de 2021 a projeção da equipe econômica do Governo Federal é que teríamos uma inflação de cerca de 3,6%. Ao contrário do que foi previsto, ela já está em dois dígitos e se você conversar com algum economista, ele poderá dizer que nós vamos acabar o ano com a maior inflação que já tivemos em mais de 20 anos. Com o aumento dessa inflação, teremos o efeito cascata e todos os preços vão aumentando, por causa do aumento do combustível", explica.

Ainda na avaliação do cientista político, as dificuldades geográficas na Amazônia de acesso aos municípios mais distantes e os descasos históricos de políticas voltadas para a região, contribuem para o caos no aumento do preço de combustíveis aos ribeirinhos. "Os governantes do país, muitos, sempre estiveram de costas para a nossa realidade. Então, há uma dificuldade de locomoção imensa, há uma falta de controle inominado é incrível. E isso gera o 'deixa como está, para ver como é que fica' e a situação da população do interior vai ficando cada vez pior", afirmou.

Helso Ribeiro, cientista político, acredita que existe um abandono histórico para a região que contribuiu para prejudicar o ribeirinho. | Foto: Divulgação

Livre Mercado

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcoois, e Gás Natural do Estado do Amazonas (Sindicombustíveis) explica que não é responsável pela exacerbada alta nos preços dos combustíveis, mas de que isso faz parte de uma política da Petrobrás, que vem acompanhando a alta do preço do dólar no mercado internacional e que os preços também estão ligados às companhias distribuidoras que, se aumentam o valor de venda, os postos também repassam os custos. O Sindicombustíveis também lembra que 50% dos custos dos combustíveis estão relacionados a tributos como o ICMS.

O dilema do ICMS

Uma das medidas adotadas para evitar a alta dos preços ao consumidor final é o congelamento por 90 dias do chamado "preço médio ponderado ao consumidor final", pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado pelo governo e representantes dos estados, na última sexta-feira (29). É sobre esse preço médio que incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual cobrado nas vendas de combustíveis. Segundo o governo, o objetivo do congelamento do preço médio ponderado, sobre o qual incide o ICMS, é tentar manter os preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022. A medida, segundo os representantes dos estados, "visa reduzir o impacto dos aumentos impostos pela Petrobras e dar tempo para se pensar em uma saída para os reajustes consecutivos".

