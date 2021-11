Feira de Agronegócios oferece cursos para profissionais

As oficinas serão realizadas presencialmente entre os dias 10 a 13 de novembro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Além da consolidação como principal evento do setor primário no Amazonas, com expectativa de movimentar mais de R$ 50 milhões em novos negócios na área, a Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, chega a sua quinta edição como uma grande oportunidade para micro e pequenos empreendedores se capacitarem em diversos cursos disponíveis em sua programação acadêmica.

Da produção de cerveja artesanal até a fabricação de geleias e doces de frutas, são 15 minicursos e oficinas ministradas por professores da própria universidade, e profissionais de órgãos como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que serão realizadas presencialmente entre os dias 10 a 13 de novembro nos laboratórios e salas da universidade.

A coordenadora-geral da Feira, Janaína Braga, explica que as pessoas interessadas têm à disposição pacotes no valor de R$ 60, que asseguram vagas em qualquer curso, palestra e demais atividades acadêmicas do evento, além de certificado oficial de participação emitido pela Universidade, com 30 horas de atividades complementares.

" Em respeito às normas sanitárias e de segurança, limitamos o número de vagas nos cursos e estamos oferecendo esta opção porque a certificação é importante para muitos acadêmicos e também para aquelas pessoas que desejam iniciar um novo empreendimento a partir do conhecimento adquirido na programação acadêmica do evento. " Janaína Braga, coordenadora-geral da Feira

As inscrições já estão abertas e disponíveis no site www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/ .

Agronegócio

Para os profissionais que atuam no setor primário, criadores, pesquisadores e estudantes, a Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins também irá ofertar uma programação de cursos específicos ministrados por professores da instituição.

Entre os destaques deste segmento estão “Direito aplicado ao agronegócio”, “Características Tributárias do Agronegócio” e a oficina “Avaliação da Qualidade Físico-química de Leite in Natura”.

A V Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins acontece nos dias 10 a 14 de novembro, no campus da instituição no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus, com entrada gratuita.

Os visitantes terão que apresentar a carteira de vacinação atualizada na entrada, além de respeitar o distanciamento e o uso obrigatório de máscaras.

Confira a programação de cursos e oficinas:

Dia 10/11 (quarta-feira)

8h: Produção de geleia e doce de frutas

15h: Direito aplicado ao agronegócio

Dia 11/11 (quinta-feira)

8h: Produção de geleia e doce de frutas

9h: Características tributárias do agronegócio

15h: Direito aplicado ao agronegócio

Dia 12/11 (sexta-feira)

8h: Produção de crepioca de ora-pro-nóbis

8h: Produção de alimentos e bebidas fermentadas

10h: Produção de gelatina de hortelã do Norte

15h: Direito aplicado ao agronegócio

17h: Produção de iogurte do tipo sundae

Dia 13/11 (sábado)

8h: Avaliação da qualidade físico-química de leite in natura

8h: Produção de bolinho de arroz com farinha PANC

9h: Formalização de cooperativas rurais

11h: Produção de cerveja artesanal

15h: Cultivo de mandioca tecnificada para o Estado do Amazonas

*Com informações da assessoria

