Confira 221 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (3) no AM

Manaus - O amazonense busca as oportunidades de trabalho, aproveitando a queda do número de casos por Covid-19 e retomada das atividades. Por isso, o Sine divulga 221 vagas de emprego, nesta quarta-feira (3). Na Prefeitura de Manaus, são 167 vagas de emprego em várias áreas de atuação, de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o endereço eletrônico http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira as vagas para esta quarta-feira:

VAGAS NOVAS: 13

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





1 vaga – Técnico de Manutenção de ETA

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica, conhecimento teórico em química da água, conhecimento prático em deionizador e osmose reversa, em manuseio de equipamentos de aferição de parâmetros: pH, condutividade, dureza total, cloro, turbidez, cor aparente e SDI.

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de Estação de Tratamento de Água (ETA), elaborar relatório técnico das ações realizadas na operação e manutenção das ETAs.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – auxiliar de produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste; desejável que tenha trabalhado com carga e descarga.

Atividades – abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste.

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração e na integração, entrevistas e treinamento, tratar de documentos variados, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento com manutenção predial, compras de insumo de escritório e limpeza, ter noções básicas em Contabilidade e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Atividades – realizar serviços de apoio na área de administração.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar com administração em geral; acompanhar orçamentos, compras, contratações de serviços, frequência, registro de faltas e atrasos de funcionários e realização de obra, reformas; emitir relatórios semanais, quinzenais e mensais, executar o planejamento orçamentário mensal e anual e realizar vistorias; precisa ser dinâmico, capaz de coordenar diferentes atividades, ter perfil de liderança, habilidade na resolução de problemas e no trato com as pessoas.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – controle de entrada e saída de funcionários e visitantes, revista na saída do expediente, controle de terceirizados.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 153

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar conferência de documentos, gerar viagens, emissão de relatório, organização e atualização de planilha de estoque, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência e disponibilidade de horário;

Atividades – fabricar pães (rústico, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, biscoitos, folhados, fermentados).

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser criativo e ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar a confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, salgados diversos e confeitaria seca, criar e desenvolver novas receitas.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Pedreiro Azulejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar em assentamento de cerâmicas, azulejos e porcelanatos, e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atendimento ao cliente presencial e on-line via WhatsApp e ligação - sondagem e fechamento.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção, limpeza periódica dos equipamentos.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir veículo moto ou carro com CNH categoria “AB”.

Atividades – visitar os possíveis compradores apresentando a oferta de produtos ou serviços de vendas, relacionados a cosméticos.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Líder de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de Liderança de Equipes, e Manuseio de Máquinas Operacionais, e de preferência que já tenha trabalhado em indústria;

Atividades – Acompanhar a programação das máquinas envolvidas no processo produtivo de acordo com o plano de produção, manobra de caminhão para a doca de produção; identificar demandas de manutenção elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir CNH categoria “D”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rotas. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar vendas de empréstimos consignados por telefone e mídias sociais, atendimento ao cliente e digitação de contratos.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Agente de Viagem – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de informática básica

Atividades – realizar vendas de passagens, auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

Atividades – realizar prospecção de clientes de forma presencial, interna e externa e em plataformas digitais. Realizar atendimento personalizado ao cliente (leads e presencial) e fazer vendas de veículos.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir CNH categoria "B" e disponibilidade de horário.

Atividades – Realizar vendas internas e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Já o Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 54 vagas de emprego para esta quarta-feira (03). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

30 VAGAS: AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência e cursos atualizados nas funções de agente de portaria ou vigilante, habilidade para trabalho em equipe e boa comunicação; diferencial ser ex-militar; documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em direcionamento de equipe para serviços de conservação e limpeza, conhecimento em enceradeiras, lavadoras de piso, jateadora industrial, conhecimento em limpeza de pisos em geral; desejável possuir cursos na área de limpeza e liderança; ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PREPOSTO EXTERNO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento amplo em rotinas administrativas e departamento pessoal na área industrial, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em liderança de equipes, conhecimento em enceradeiras, lavadoras de piso, jateadora industrial, conhecimento em limpeza de tipos de pisos em geral; desejável possuir cursos na área de limpeza e liderança; ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria D, ter noções básicas de mecânica e primeiros socorros, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido a atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

03 VAGAS: EDUCADOR AMBIENTAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando Superior

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido a atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

* Com informações da assessoria

