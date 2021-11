Multas de trânsito já podem ser pagas via PIX em Manaus

Para o serviço, os condutores já podem acessar o site | Foto: Divulgação

Para facilitar e modernizar o atendimento ao cidadão, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), passou a disponibilizar desde o último dia 27/10, o pagamento de taxas e multas de trânsito por meio do PIX, o sistema eletrônico de pagamento instantâneo. O projeto faz parte da proposta da prefeitura de investir em tecnologia, com o objetivo de ampliar a aproximação com o público e possibilitar o acesso dos munícipes aos serviços do órgão.

Ao imprimir as multas no portal do órgão, o documento terá um QR-Code a partir de onde poderão realizar o pagamento pela nova opção.

Para o serviço, os condutores já podem acessar o site https://immu.manaus.am.gov.br/ e clicar no item Consultas o link “Multas de trânsito”. Em seguida, fornecer dados como o número de Renavam ou chassi do veículo, ou ainda o número do auto de infração. Com o fornecimento de um destes dados, os condutores poderão baixar a multa que, ao ser impressa, terá na parte de baixo à direita um QR-Code para fazer o pagamento por meio de PIX.

Convênios

Correntistas de outros bancos poderão efetuar pagamento de guias do IMMU em terminais do Banco do Brasil. A medida, resultado de um convênio entre o órgão de trânsito e o Banco do Brasil, facilita as operações dos usuários que possuem cartão de outras instituições bancárias e precisam pagar taxas referentes aos serviços de trânsito da Prefeitura de Manaus.

Para efetuar o pagamento do boleto, o contribuinte insere o cartão de qualquer banco no terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, informa o código de barra (leitora ou manual) referente à guia e confirma o pagamento na função débito em conta. O terminal emite o comprovante de pagamento e a operação financeira é efetuada.

O IMMU ainda disponibiliza 37 pontos de estabelecimentos comerciais em que os usuários poderão realizar os pagamentos de taxas e multas de trânsito, além dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e o posto de atendimento na sede do órgão. Veja a lista dos endereços onde estão localizados os postos de convênios através do link https://immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=site%2Fpostopagamento .

Os condutores continuam a ter opção de quitar suas dívidas no cartão de crédito parceladas em até 12 vezes. Todos os cartões de crédito são aceitos para o pagamento, que pode ser feito na sede do IMMU, na rua Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha.

