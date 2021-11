PEC dos precatórios divide opiniões no Amazonas

Caso aprovada, sem correções, a medida vai alterar o teto dos gastos do Governo e permitir uma flexibilização no pagamento de dívidas que a União possui com pessoas físicas e jurídicas, estados e municípios, que já tiveram decisão judicial definitiva, por isso, pagamento de precatórios.

O objetivo do Ministério da Economia é conseguir um orçamento de 91, 6 bilhões de gastos em 2022, implementando, por exemplo, o ‘Auxílio Brasil’, que substitui o ‘Bolsa Família’, com um valor estimado de R$ 400,00.

A votação foi apertada: 312 a 144. Lembrando que a proposta precisava de 308 votos a favor para aprovação. Uma série de críticas foram feitas ao Ministério da Economia, e o assunto se tornou polêmico.

Uma delas, foi de que a aprovação de tamanho orçamento poderia ser usada como moeda de troca no atendimento de emendas parlamentares e de que cortaria recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Ou seja, para valorização dos professores.

O Governo tem afirmado, ainda, que a PEC é fundamental para dar sustentação ao novo auxílio e que também seriam repassados reajustes de benefícios vinculados ao salário mínimo e até despesas de vacinação contra a Covid – 19 estão na pauta.

Polêmica

No Amazonas, a forma como o bolo está sendo fatiado, tem dividido a opinião popular. Para a comerciante Maria Mesquita, 37 anos, moradora do bairro São José, zona Leste de Manaus, investir no “Auxílio Brasil” é necessário. Portando, por ela, a medida está aprovada.

“O Bolsa Família, por anos, foi uma grande força no orçamento da minha família. Tenho uma simples banca de bombons e não dá para sustentar meus filhos de 9 e 10 anos, direito. O benefício era uma força no final do mês. Agora, se querem fazer isso para nos ajudar com esse Auxílio Brasil, aí, eu concordo”, comenta.

Porém, o professor Paulo Valentino, 56 anos, pensa diferente. Para ele, mais injusta não pode ser essa medida. “Isso abre o precedente para muita coisa. Todo mundo na mídia levantando a hipótese de emenda desses caras ganharem dinheiro e a classe dos professores, que trabalha para caramba e é pouquíssimo conhecida, neste país, fica chupando o dedo. Como sempre, né? O que esses caras não aprovam para o próprio bem, a maioria, pelo menos. Estou tão enojado que não rasgo meu título de eleitor, porque somos obrigados a votar neste país. A próxima é tudo no nulo”, afirmou.

A aposentada Marlene Saraiva, 73 anos, foi professora e supervisora escolar por mais de 30 anos na rede pública de ensino. De acordo com ela, a PEC é mais uma vergonha do que um acerto.

“Todos merecem ser valorizados. Mas fazer tudo isso, como estamos lendo, permitindo manobras é uma vergonha, uma vergonha! Em todos estes anos em que trabalhei na rede pública, poucas vezes vi os professores serem valorizados e vários profissionais, de várias classes. O povo humilde merece respeito e socorro e espero, já que somos os últimos, igual um ditado popular, que realmente isso vá ajudar no “Auxílio”, mesmo”, disse.

Rafael Castro tem 19 anos e é autônomo. Ele cresceu vendo a mãe comprar alimentos para dentro de casa com o “Bolsa Família”. Agora, se diz animado com o investimento que o “Auxílio Brasil” vai ganhar.

“Isso será uma benção. Se investirem para termos uma renda de R$ 400, 00 ficarei feliz demais. Pois estou torcendo que dê tudo certo. Só sabe como a fome dói, quem passa por ela”, fala.

Perspectiva dos especialistas

Na avaliação do economista Erivaldo Lopes as dívidas de precatórios da União foram acumulando ao longo dos anos e é difícil para serem pagas sem uma forma que permita ao Governo dividir esses gastos.

“Imagine de uma hora para outra, um pai pagar uma dívida de filhos que ele não estava preparado para isso, porque são de anos anteriores. O Governo Federal contraiu dívidas e compromissos, através dos precatórios e o atual não tem como orçar isso nas suas condições atuais. Nessa PEC, ele pede um parcelamento de três vezes, dos 100%, pagar 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e mais 30% no terceiro ano. Para dar um fôlego de vida para ele, para que possa fazer suas ações sociais, junto a sociedade. Então, eu vejo isso como um ponto positivo do ponto de vista econômico, porque esses precatórios, na sua totalidade, sendo pago aos governadores ou aos governos, ele não teria a mesma finalidade de que o programa social ‘Auxílio Brasil’ estaria substituindo o ‘Bolsa Família’, que custava R$ 290, 00 por família e passa a ser R$ 400,00, saindo de 14 milhões para 17 milhões de famílias, mais pessoas sendo alcançadas. Eu acredito que a PEC deva ser aprovada em segundo turno”, afirmou.

O economista Orígenes Martins também acredita que a seja positiva a aprovação, lembrando do período de emergência pela qual passa o cidadão brasileiro.

"É uma situação diferencial por conta da pandemia e, apesar de discussões de ser ou não, uma questão eleitoreira, a situação é que temos 13 milhões de famílias em estado de calamidade, sim, porque estão passando fome e a política social que se apresenta, no momento, é o "Auxílio Brasil" e ele precisa de fontes de financiamento. Quando se fala em precatórios se fala em dívidas que a União tem e judiciais e sempre foram passíveis de parcelamento, sem fazer escândalo nenhum, tanto do ponto de vista público, quanto do ponto de vista privado. Então, você pode solicitar, como o Governo fez, que se parcele essas dívidas para poder atender uma situação emergencial. não se pode fazer o escândalo que se está fazendo", comenta.

Sobre o teto de gastos, o especialista afirma que eram feitos gastos absurdos, sem justificativa e sem comprovação. "Mas tem momentos que a própria economia exige gastos para que se tenha um retorno a médio ou a longo prazo. Então, como você não pode ir contra esse aumento do teto de gastos, como se pediu, inclusive, tem que tirar de outras fontes, uma delas seria quebrar esses precatórios. É uma medida para financiar uma situação social que a economia encontrou. Eu não vejo nenhuma coisa errada nesse ponto. Pelo contrário! Já que não querem abrir mão desse teto de gastos, então vamos partir para outra situação e o que se encontrou foi essa. Temos países desenvolvidos, países ricos, que estão com dívidas dez, quinze, vinte vezes maiores do que a nossa. Porém, tem momentos em que se pode, economicamente, pela viabilidade, se fazer gastos e aumentar dívidas, desde que isso tenha uma conotação de investimento, de retorno. A PEC é positiva, no momento atual, e uma mostra para a própria sociedade de que não se pode deixar o povo sem resguardo, sem apoio, sem esperança. Agora, precisa vir, junto, as medidas de crescimento econômico para se voltar a ter produção, renda, emprego e, aí, sim, voltar a ter o crescimento econômico", explica.