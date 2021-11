Manaus recebe aporte de R$ 980 mi para melhorar infraestrutura

MANAUS (AM) - Em homenagem aos servidores municipais, que atuaram na pandemia da Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, abriu a Festa das Luzes na Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), e anunciou aporte financeiro no valor de R$ 980 milhões para fortalecer ações de infraestrutura na capital amazonense. A iniciativa aconteceu no último sábado (06), e teve a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima.

Na ocasião, Almeida ressaltou a ajuda orçamentária para os próximos meses e reforçou que Manaus terá o maior natal da história, com o “Natal das Águas, Luz da Esperança”, depois da cidade vivenciar um ano tão difícil.

" Estamos trabalhando para que tenhamos um natal digno. Nós sofremos muito e começamos o natal logo no dia do aniversário de Manaus, em outubro, e se, com todas as adversidades conseguimos superar, o melhor ainda está por vir. Na próxima sexta-feira, receberemos R$ 400 milhões do Banco do Brasil e mais R$ 580 milhões do Governo do Amazonas. Saio de um orçamento e R$ 5,6 bilhões para R$ 6,5 bilhões, ou seja, nós vamos fazer história à frente da administração da cidade de Manaus, e a maior beneficiada será a população " David Almeida, prefeito

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou que o evento é um resgate para a cidade de Manaus, “A população de Manaus já sofreu demais com a pandemia da Covid-19, e, com todos os problemas enfrentados, teve atuação constante e fundamental dos servidores da Semulsp, em um dos piores momentos que o mundo todo vivenciou e ainda luta”, enfatizou Sabá Reis.

A atenção básica chegou a dez meses de gestão com 76% de cobertura no seto | Foto: Divulgação/Semcom

Durante o evento, houve apresentação do coral de garis da Semulsp e homenagens. A sede da Semuslp, localizada no bairro Compensa, na zona Oeste, recebeu ornamentação especial e, na ocasião, o prefeito de Manaus, David Almeida, reforçou que a ação é mais uma das que fazem parte de uma agenda especial que a cidade irá vivenciar durante as próximas semanas no período natalino.



Saúde

O prefeito também destacou mais uma marca alcançada na área da Saúde. A atenção básica chegou a dez meses de gestão com 76% de cobertura no setor.

" Eu prometi durante a campanha que em quatro anos nós chegaríamos em 75% de cobertura da atenção básica de saúde, em Manaus. Quando assumimos, essa cobertura era de 52% e, em dez meses, ultrapassamos a meta dos quatro anos, com 77% de cobertura. Estamos, conforme dados do Ministério da Saúde, acima da média nacional em todos os sete itens avaliados pelo órgão federal " David Almeida, prefeito de Manaus

Durante o evento, houve apresentação do coral de garis da Semulsp e homenagens | Foto: Divulgação/Semcom





Almeida agradeceu o trabalho realizado pelo secretário Sabá Reis, titular da Semulsp, pela transformação junto com sua equipe nas ruas e outros espaços públicos de Manaus.

“A transformação que o secretário Sabá Reis fez neste espaço que era uma lixeira, e agora está tudo organizado e com essa decoração natalina especial. Nas ruas da cidade não é diferente, pois está acontecendo um trabalho sério de recuperação, que está deixando nossa Manaus ainda mais bonita e agradável”, destacou.

