Auxílio Estadual permanente: famílias expressam gratidão por benefício

No valor mensal de R$ 150, o auxílio vai beneficiar 300 mil famílias em todo o estado | Foto: Divulgação/Secom

MANAUS (AM) - As primeiras famílias contempladas pelo Auxílio Estadual permanente, implementado pelo Governo do Estado, enxergam o benefício como um alento, principalmente para quem vive em situação de vulnerabilidade social. A distribuição dos cartões começou nesta terça-feira (09/11) para 859 beneficiados que vivem em Manaus.



A distribuição dos cartões começou oficialmente em solenidade no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, reunindo autoridades como o governador Wilson Lima, deputados estaduais, vereadores e prefeitos do interior. O governador também realizou entregas dos primeiros benefícios para pessoas contempladas.

“Vai ser uma ajuda. A minha finalidade é ajudar na alimentação, do lanche em casa, e isso vai me dar uma força no meu mês, contribuir para alimentação. É uma ajuda garantida, um ano, um apoio de eu ir ao supermercado e fazer essa compra”, disse a dona de casa Adriana Farias, de 47 anos, que recebeu das mãos do governador o Auxílio Estadual permanente.

Para Adriana Nunes, 38, o auxílio será de grande utilidade. Ela conta ser uma profissional autônoma, e por não possuir renda fixa, o valor de R$ 150 mensal dará fôlego para ajudar nas despesas.

" As coisas hoje estão um pouco caras no supermercado, então faz muita diferença. Graças a Deus que veio, porque nos primeiros eu não fui beneficiada, e agora me ligaram para me informar, porque eu também não estava sabendo. Fiquei surpresa, fiquei feliz. É um trabalho direcionado por Deus que vai ajudar muitas famílias, não só a minha, mas milhares de famílias " Adriana Nunes, beneficiada

Presente

No valor mensal de R$ 150, o auxílio vai beneficiar 300 mil famílias em todo o estado, sendo 158 mil somente na capital. O Governo do Amazonas montou nove postos em todas as zonas de Manaus para iniciar a entrega dos cartões na quarta-feira. Para conferir se tem direito ao benefício, é necessário acessar o site auxilio.am.gov.br, que também informa quando e onde o cartão será entregue.

“É o meu presente de aniversário do dia 14 de novembro”, comemorou Adriana Maciel, 38. A dona de casa recebeu das equipes de assistência social o cartão e festejou a iniciativa do Governo do Estado.

“Eu agradeço primeiro a Deus e segundo ao governador que proporcionou ao nosso povo a ajuda desse cartão. Vai ajudar muita gente, e eu agradeço porque vai ajudar na minha casa. Tenho uma filha que é especial, na alimentação dela, porque nada é barato, tudo é caro. Veio em uma boa hora”.

O auxílio, que agora passa a ser permanente, é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas | Foto: Divulgação/Secom

Aline Castro, 29, ficou surpresa ao descobrir que seria uma das beneficiadas do cartão e, assim como todos os contemplados, afirmou que o valor é de grande importância.



“Nem esperava que fosse receber esse cartão. Nesse momento, a gente está precisando tanto, não trabalho e tenho um filho para eu cuidar, ele é especial, então vai ser muito importante para a gente, dentro de casa. A alimentação dele, principalmente. Faz bastante diferença, vai ajudar muito nas despesas de casa. Eu agradeço muito”.

Auxílio Estadual

O auxílio, que agora passa a ser permanente, é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e vai garantir segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de garantir a dignidade de quem mais precisa, o programa vai impulsionar o aquecimento econômico. Em 12 meses, o Estado injetará na economia dos 62 municípios R$ 540 milhões.

O projeto de lei do Governo do Amazonas que institui o Auxílio Estadual permanente foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) no dia 27 de outubro deste ano. Criada pelo governador Wilson Lima, a medida está inserida no pacote de ações sociais implementadas pelo governo para a população em situação de vulnerabilidade social.

Interior

Outros 141.749 beneficiários do programa residem nos 61 municípios do interior do Amazonas. O cronograma de entrega nas localidades será divulgado nos próximos dias pelo Governo do Estado, mas já é possível acessar o site e conferir se está entre os contemplados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputados elogiam auxílio permanente lançado pelo Governo do Amazonas

Beneficiários do Auxílio permanente do AM já podem fazer consultas