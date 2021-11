Manaus lança programa para impulsionar o empreendedorismo rural

O trabalho também conta com a parceria da Semtepi – voltada para o empreendedorismo e parte do financiamento da ação | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Será promovido nesta quinta-feira (11), às 9h, no quilômetro 8, da BR-174 (Manaus – Boa Vista), o lançamento do programa “Empreendedorismo Rural”, e a entrega de 200 mil litros de diesel à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para a revitalização dos ramais da ZF-4 e ZF-5, na rodovia federal, para garantir acessibilidade aos moradores e possibilitar o escoamento da produção agrícola da área.

A realização é da Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), administrado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Com a recuperação dos ramais localizados às margens da BR-174, e também da rodovia estadual AM-010 (Manaus – Itacoatiara), a gestão David Almeida estará viabilizando condições de estrutura aos agricultores da região, aproximando assim o empreendedor rural, do Executivo municipal.

" A expectativa do Fumipeq é de mais uma vez atender a ponta, de entregar um resultado. Dentro do arcabouço legal da nossa finalidade há uma atenção voltada ao agronegócio, uma atividade muito forte aqui em Manaus. Então, a perspectiva é a melhor possível de fazer com que esses produtores tenham condições de escoar a produção, de ir e vir, de proporcionar oportunidades para os seus negócios e para as famílias que vivem nesses ramais " Geison Maicon, secretário-executivo do Comitê de Crédito Municipal

O trabalho também conta com a parceria da Semtepi – voltada para o empreendedorismo e parte do financiamento da ação – com as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), que irá atuar na área de infraestrutura; da Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), com as política próprias voltadas a esse segmento; e de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que organizará os contratos.

Com a pandemia do novo coronavírus, as atividades do agronegócio no local foram prejudicadas, com o programa “Empreendedorismo Rural” será possível identificar problemas e oportunidades ligados ao setor, transformando-os em soluções benéficas para os agricultores desses ramais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cetam convoca inscritos para cursos

SENAI oferece cursos gratuitos em Manaus