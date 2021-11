Amazonas lança Feira de Economia Criativa no Povos da Amazônia

A iniciativa faz parte do programa +Cultura | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- Será lançado neste domingo (14), o “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”.

A primeira edição do projeto conta com 40 expositores em dez segmentos, das 9h às 17h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial, com acesso gratuito.

A iniciativa faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa anunciado pelo governador Wilson Lima.

Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, trata-se de um espaço para empreendedores criativos de diversas áreas, para impulsionar o mercado.

" A nossa proposta é oferecer oportunidade para que as pessoas possam ter acesso ao mercado novamente e garantam renda para o final do ano, especialmente neste momento de retomada " Marcos Apolo Muniz, secretário de cultura

O diretor de Economia Criativa da pasta, Turenko Beça, explica que a feira criativa vai funcionar aos domingos até o dia 19 de dezembro. Ele destaca que a cartela de segmentos é composta de itens de antiquário, gastronomia, sebo, artesanato, elementos indígenas, escola de arte, design gráfico, design de moda e games, além de atrações culturais.

“Estamos em parceria com a Organização Internacional para as Migrações, OIM, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, que, promovem a Feira Internacional de Empreendedores, a FIE, para palestras e mesas-redondas sobre diferentes aspectos da Economia Criativa”, comenta o diretor.

No domingo, a programação começa às 7h, com o Café Criativo, que tem assinatura da Rota dos Chefs. Às 9h, o DJ Marcinho Lira assume as picapes do evento, no mesmo horário que inicia as atividades recreativas para crianças.

Às 10h e às 14h tem visita mediada no Museu do Homem do Norte. Às 14h e às 15h30 tem ainda exibição do filme “Tainá”, no Cine Silvino Santos.

A última atração do dia está marcada para 15h, com o show da banda Cateto da Toada.

O grupo se apresenta no espaço cultural | Foto: Divulgação

Às 9h30 tem a mesa-redonda “Economia Criativa, sustentabilidade e desenvolvimento no Amazonas”, com a participação de Cristine Rescarolli, supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, coordenadora da Virada Sustentável e Feira da FAZ; Fábio Souza, coordenador do projeto Turismo Transforma e representante do Sebrae Amazonas; Simeão Anhape Bezerra, Presidente da Nov’Art e representante da Fundação Almerinda Malaquias. A mediação é de Rozana Trilha, presidente da Associação Zagaia Amazônia e representante do marketplace Jirau da Amazônia.

Às 11h acontece a palestra “Design e Artesanato: a sustentabilidade no processo criativo”, com um representante da Associação Zagaia Amazônia.

