Após queda, volume de serviços do Amazonas cresceu 2,2% em setembro

O índice nacional da receita nominal de serviços também foi positivo (0,6%), em setembro, na comparação com agosto.

Manaus (AM) - Além da recuperação no volume de serviços em setembro, na comparação com agosto, o volume de serviços cresceu 10,8%, na comparação com setembro de 2020.

No acumulado do ano (período de janeiro a setembro), os serviços registraram 14,3% de avanço, e registraram 11,4%, no índice acumulado dos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (12), pelo IBGE.



Os dados nacionais mostram que, ao contrário do que aconteceu no Amazonas, o setor de serviços recuou 0,6% na passagem de agosto para setembro e interrompeu uma sequência de taxas positivas nos cinco meses anteriores, período em que acumulou ganho de 6,2%.

Em setembro, houve recuo em 20 das 27 unidades da Federação, na comparação com o mês anterior.

O maior impacto veio de São Paulo (-1,6%), seguido por Minas Gerais (-1,3%), Rio Grande do Sul (-1,3%), Pernambuco (-2,2%) e Goiás (-2,2%). Já Rio de Janeiro (2,0%), Distrito Federal (2,9%) e Mato Grosso do Sul (3,6%) tiveram as maiores altas.

Receita nominal de serviços

Na receita nominal de serviços, houve alta de 3,2%, de agosto para setembro de 2021; e altas de 19,0% na comparação com o mesmo mês do ano anterior; de 18,1% no acumulado do ano (janeiro a setembro), e de 13,8%, no acumulado dos últimos 12 meses.

O índice nacional da receita nominal de serviços também foi positivo (0,6%), em setembro, na comparação com agosto.

Volume de Serviços - Ranking da variação mês/mês anterior

A alta no volume de serviços do mês de setembro (2,2%), frente a agosto, posicionou o setor de serviços do Amazonas na 4ª posição entre as unidades da federação com maiores avanços no período.

As maiores quedas foram observadas em Sergipe (-5,7%), Acre (-4,8%) e Tocantins (-3,0%); e as maiores altas, no Distrito Federal (10,6%), Mato Grosso do Sul (3,6%), e Roraima (2,9%).

Receita nominal de serviços – Ranking da variação mês /mês anterior

A alta na receita nominal dos serviços, de 3,2%, registrada em setembro de 2021, frente ao mês anterior, foi a quarta maior entre as unidades da federação.

Os piores desempenhos foram os de Sergipe (-5,8%), Acre (-4,6%) e Amapá (-1,8%). E os melhores desempenhos, os de Roraima (13,3%), Distrito Federal (9,7%), e Rio Grande do Norte (3,6%).

