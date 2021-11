Milionário em 2022? Apostas para Mega da Virada começam hoje (16)

As chances são grandes | Foto: Marcello Casal Jr

As apostas para a Mega-Sena da Virada de 2021 começam hoje (16) e vão até o último dia de 2021.

A estimativa é que o prêmio deste ano será de R$ 350 milhões.

Ao contrário dos prêmios tradicionais, a Mega da Vidada não acumula e, se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os que acertarem a quina. O sorteio será feito no dia 31 de dezembro.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

Dicas de ouro na hora de apostar

Esqueça os números populares!

É muito importante lembrar quando falamos em números da sorte em loterias é que os resultados lotéricos são totalmente aleatórios, o que significa que cada número tem exatamente as mesmas chances de serem sorteados do que qualquer outro.

Acontece que alguns números são considerados “quentes” pela cultura popular, mas não necessariamente isso é verdade quando falamos em loterias.

O número 7, por exemplo, é considerado pela maioria das culturas ocidentais um símbolo de sorte. E veja só: não apareceu em nenhum dos grandes sorteios. Na Mega-Sena, por exemplo, ele além de não estar entre os mais sorteados, é um dos números que menos saíram.

Jogue em grupo por meio de bolões!

Essa é a dica para jogar na Mega-Sena mais enfatizada pelos especialistas: jogar em grupo te dá a chance de fazer várias apostas, com vários números diferentes. Por isso, a probabilidade de se conseguir pelo menos uma quina ou uma quadra com um bolão é muito grande!

Prefira as apostas coletivas as apostas individuais e suas chances de ter algum retorno financeiro serão maiores!

Não espere os prêmios acumulados para apostar

Quer saber como ganhar na Mega-Sena ainda em 2020? Não espere que o prêmio fique maior antes de jogar!

A verdade é que não importa o quão grande seja o prêmio da Mega-Sena, suas chances de ganhar nunca vão mudar. Se você concorrer a um prêmio acumulado de R$ 200 milhões ou regular de R$ 2,5 milhões, terá exatamente as mesmas 1 em 50 milhões de chances de ganhar o prêmio principal.

Então como aumentar suas chances? Mais bilhetes, seja qual for o valor do prêmio (regular ou acumulado)! Quanto mais você jogar, mais chances terá que seus números sejam sorteados. Imagine apostar com apenas um bilhete: neste caso, você tem 1 em 50 milhões de chances. A

gora faça mais fezinhas em um mesmo sorteio comprando 5 bilhetes: suas chances aumentam para 5 vezes em 50 milhões! Ter 5 bilhetes lhe dá mais oportunidades do que ter somente um!

