Shopping São José ganha nova unidade do banco Sicoob

MANAUS (AM) - Visando trazer melhores taxas, economia e rentabilidade para a população da zona Leste de Manaus, o banco Sicoob Uniam ganhou mais uma unidade, localizada no Shopping São José. Com um ambiente intimista para deixar os clientes confortáveis e seguros, a nova estrutura promete uma experiência diferenciada.

A unidade do Shopping São José é a sexta que o banco Sicoob Uniam inaugura em Manaus. A corporativa foi fundada no Amazonas em 1996 e, desde então, busca seguir o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade com a missão de buscar soluções e experiências inovadoras.

Na inauguração, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Uniam, Asdrúbal Melo, conta que, inicialmente, o banco atendia apenas profissionais da saúde, no entanto, após o seu crescimento, começou a atender a todas as profissões.

A nova unidade tem o principal objetivo de atender tantos os lojistas quanto os profissionais da saúde da Maternidade Ana Braga, localizada na avenida Cosme Ferreira, em frente ao Shopping São José.

" Nós aceitamos qualquer tipo de profissão e viemos para cá para atingir essa população trabalhadora que tem aqui no próprio shopping. Mas além dos lojistas, nós queremos atingir também os mais de 380 profissionais da saúde, além de todo e qualquer cidadão, comerciante ou empresário que tenha por aqui nessa região e que precise de serviços e produtos financeiros. " Asdrúbal Melo, Presidente do Conselho de Administração do Sicoob UNIAM

Melo ainda destaca que todos os lucros que a empresa tem serão direcionados para a própria região, ao contrário de outros bancos que direcionam os ganhos para outros lugares em que as unidades não estão. Um diferencial é que os próprios clientes tem participação no lucro da empresa, de acordo com os serviços que utilizam do Sicoob.

"Todos os lucros, que conseguimos de riqueza, ficam aqui na nossa cidade. Então, o que a gente chama de "sobras" dos lucros é dividido com os nossos associados, proporcionalmente, ao número de atividades que eles têm de produtos e serviços dentro da cooperativa. Então, quanto mais a pessoa usa a cooperativa, mais ele participa do resultado", explica.

Apesar da coorporativa Uniam ser genuinamente amazonense, o Sicoob é um banco que tem atuação nacional e possui mais de três mil pontos de atendimento em todo o Brasil, além é claro, de dezenas de caixas eletrônicos espalhados pelo país.

Entre os seus serviços, oferece produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros e cobranças – garantindo preços mais justos que os encontrados no mercado financeiro convencional.

