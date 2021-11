PIM fecha setembro com faturamento de R$ 116,59 bilhões

As exportações também fecharam o balanço dos nove primeiros meses do ano em alta | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou o montante de R$ 116,59 bilhões no período de janeiro a setembro de 2021, o que equivale a um crescimento de 42,27% em relação ao mesmo intervalo do ano passado (R$ 81,95 bilhões).

A estimativa de faturamento até dezembro se mantém entre R$ 140 e 145 bilhões, impulsionado pelo crescimento do segmento de bens de informática, que representa 27,37% de todo o faturamento do PIM.

As exportações também fecharam o balanço dos nove primeiros meses do ano em alta. Até setembro, o PIM teve exportações de US$ 331.92 bilhões, o que indica crescimento de 25,08% na comparação com o mesmo período de 2020 (US$ 265.37 bilhões), impulsionado pela variação da taxa de câmbio.

Diversos segmentos do PIM seguem apresentando desempenho bastante positivo, liderados por subsetores representativos como o de Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico, que apresentou faturamento de R$ 31,88 bilhões e crescimento de 48,69% no período de janeiro a setembro; Eletroeletrônico, com faturamento de R$ 25,38 bilhões e crescimento de 22,77%; Duas Rodas, com faturamento de R$ 14,84 bilhões e crescimento de 44,34%; Termoplástico, com faturamento de R$ 10,18 bilhões e crescimento de 76,26%; Metalúrgico, com faturamento de R$ 9,95 bilhões e crescimento de 46,87%; Químico, com faturamento de R$ 9,43 bilhões e crescimento de 36,48%; e Mecânico, com faturamento de R$ 8,13 bilhões e crescimento de 69,48%, entre outros.

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM, os itens com maior aumento de produção no período de janeiro a setembro de 2021 foram home theaters (83.942 unidades e crescimento de 154,95%); tablets (1.437.576 unidades e crescimento de 148,85%); dvd record player, inclusive, blu ray (318.734 unidades e crescimento de 132,50%); e microcomputadores portáteis (761.786 unidades e crescimento de 84,39%).

Outros produtos que tiveram destaque no período incluem motocicletas, motonetas e ciclomotores (913.943 unidades e crescimento de 31,36%); condicionadores de ar do tipo split system (4.694.487 unidades e crescimento de 47,63%); e relógios de pulso e de bolso (5.572.447 unidades e crescimento de 65,38%).

Mão de obra

Em setembro, o Polo Industrial de Manaus registrou 102.555 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que indica aumento de 4,57% em relação ao total registrado em setembro do ano passado (98.073 trabalhadores).

Com os resultados apurados até setembro, a média mensal de empregos diretos do PIM em 2021 ficou estabelecida em 102.794 trabalhadores – alta de 11,70% em relação à média mensal de igual período de 2020 (92.023 trabalhadores).

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, demonstrou grande satisfação com os indicadores do PIM nos nove primeiros meses do ano, especialmente no que diz respeito ao volume de vendas expresso em faturamento global e à manutenção dos empregos diretos acima de 100 mil nos últimos meses.

" Estamos em um momento muito positivo para a indústria da Zona Franca de Manaus, pois, além dos resultados positivos do PIM, também estamos observando um crescimento nos projetos de investimentos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS). Em 2020, foram 146 projetos aprovados e, até agora, em 2021, foram 156. São fatores que nos permitem ter muito otimismo para a sequência do trabalho e para o reforço das ações de geração de emprego e renda na nossa área de atuação " Algacir Polsin, superintendente da Suframa

