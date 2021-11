Confira as vantagens em adquirir veículos seminovos

Uma das principais vantagens é ser possível obter bons descontos | Foto: Divulgação

Considerado um excelente investimento, comprar um carro seminovo conta ainda com muitas outras vantagens que estão movimentando as lojas físicas e marketplaces na internet.

Além disso, é possível encontrar o carro dos sonhos sem a necessidade de espera, principalmente no atual momento, em que muitas montadoras enfrentam dificuldades para encontrar alguns componentes, atrasando as entregas.

Bons descontos



Uma das principais vantagens ao comprar um carro seminovo é ser possível obter bons descontos em comparação a um modelo novo.

Dessa maneira, você pode optar por um modelo mais potente muitas vezes no mesmo valor de um popular 0 km, sendo um excelente negócio.

Afinal, ao sair da concessionária, naturalmente ocorre uma depreciação na ordem de 20% em relação ao preço do automóvel, ou seja, um seminovo fica bem mais em conta, contribuindo com as suas finanças.

Essa depreciação geralmente cai ainda mais após o terceiro ano de uso. Portanto, trata-se de um bom atrativo para quem quer rodar com um possante moderno e com um valor bem mais em conta do que os novos.

Mais acessórios

Muita gente vende carros com menos de dois anos de uso que estão completíssimos, com sistema de som moderno, controle de estabilidade, sistema de estacionamento, sensores, MyLink, entre outros.

Isso acontece frequentemente em razão de problemas financeiros, fazendo com que o antigo proprietário coloque à venda o veículo com pouco tempo de uso.

Assim, é possível adquirir um automóvel bem equipado com um valor bem menor em relação ao praticado nas concessionárias.

Menores perdas financeiras

Sofisticados, potentes e bem equipados. Muitos seminovos têm equipamentos além dos itens de série e é possível obter excelentes descontos no momento da negociação, principalmente se você tiver um bom valor de entrada.

Dessa forma, quem precisa trocar constantemente de carro, ao optar por um seminovo, acaba tendo menores perdas financeiras.

Afinal, a depreciação de um carro novo só começa a se estabilizar após quatro anos de uso, sendo algo bem ruim para motoristas que trocam constantemente de veículo.

Menores taxas e impostos

Ao comprar um veículo seminovo, é possível economizar na documentação, pois os custos para registrar um carro 0 km são bem altos, podendo chegar a mais de R$1.200.

Já na aquisição de um seminovo, há apenas a taxa de transferência, que fica na ordem de R$120, tudo em um processo rápido e dinâmico.

Inclusive, o seminovo pode vir ainda com o IPVA quitado, imposto que gira em torno de 4% do valor total dos carros a gasolina e 3% nos flex.

Garantia da montadora mantida

A venda de um carro seminovo não faz com que a garantia da montadora seja perdida. Isso porque ela permanece pelo tempo que foi acordado na venda, ou seja, se você compra um carro que tem garantia de três anos com dois de uso, terá ainda um a mais para possíveis problemas mecânicos ou elétricos de fábrica.

Inclusive, muitas montadoras oferecem uma garantia de cinco anos. Assim, trata-se de um atrativo muito bom para quem quer rodar tranquilo e com a certeza de que está sendo bem amparado.

Flexibilidade na negociação

A compra de um carro seminovo também oferece ao motorista uma flexibilidade maior na negociação, sempre com o comprador tendo um maior poder, principalmente se tiver o valor integral.

Com isso, é possível obter excelentes descontos e outras vantagens na venda direta. Outra questão é que o comprador tem uma infinidade de modelos à disposição, o que facilita o processo de escolha.

Preços de seguros mais vantajosos

Outra vantagem inquestionável é que o valor dos seguros de um carro seminovo é bem menor em comparação a um 0 km, principalmente no valor da franquia.

Sendo assim, comprar um carro seminovo é uma excelente opção para você rodar com um veículo bem equipado, moderno e com preços bem mais atrativos.

