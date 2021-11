Terceira edição da Feira do Polo Digital de Manaus será em dezembro

O evento retorna em 2021, após ter sido suspenso no ano passado, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, com estrutura diferenciada, espaços para reencontros, networking, negócios e soluções. | Foto: Semcom

Manaus (AM) - Foi alinhado, na tarde desta quarta-feira (17), os últimos detalhes para o lançamento da terceira edição da Feira do Polo Digital de Manaus. Considerado o maior evento de empreendedorismo da região Norte do país, a feira será realizada no período de 9 a 11/12, no Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques, localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul.

O encontro, realizado na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), no bairro Nossa Senhora das Graças, abordou as tratativas referentes aos canais de divulgação do evento, as oportunidades que serão oferecidas, além de propor que os investimentos voltados ao desenvolvimento da cidade sejam utilizados para atender as necessidades da população.

“Toda e qualquer ação da Semtepi busca atender o maior número de pessoas possíveis. A feira vai ajudar a expandir o ecossistema de inovação e essa é uma oportunidade de mostrar a intenção da Prefeitura de Manaus como protagonista deste evento”, salientou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

A reunião também contou com a presença do diretor de Planejamento da Semtepi, Raymar Prado, o presidente e o diretor-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), Euler Guimarães e Ewerton Ferreira, respectivamente, além das equipes da secretaria e do conselho, envolvidas com o evento.

“Acredito que precisamos fazer com que as ações realizadas dentro de todas as edições da Feira do Polo Digital de Manaus gerem resultados efetivos, para o desenvolvimento da cidade. Que produzam um legado a partir do esforço conjunto que estamos realizando. Nós temos uma meta estratégica de promover ações, que venham diminuir a dependência econômica do polo industrial”, comentou Ewerton.

Nesta edição, a programação acontecerá em formato híbrido, ou seja, presencial e virtual. | Foto: Divulgação

Inscrições

O evento retorna em 2021, após ter sido suspenso no ano passado, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, com estrutura diferenciada, espaços para reencontros, networking, negócios e soluções.

Nesta edição, a programação acontecerá em formato híbrido, ou seja, presencial e virtual. Além disso, startups, empresas, valleys e instituições poderão participar como expositores dos seus produtos ou serviços por meio de totens, que serão entregues com adesivo de identificação da empresa, ponto de energia 110 Volts, ponto de internet e TV.

As inscrições para o evento devem ser feitas na plataforma Sympla. Quem desejar expor presencialmente pode se inscrever pelo link https://bityli.com/eknTCw , e os interessados em expor no ambiente virtual devem acessar o endereço https://bityli.com/CvfYOF .

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições abertas para workshops sobre tecnologia

Governo investe em tecnologia para combater à criminalidade