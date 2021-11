Preparação para festividades geram 500 postos de trabalho no Amazonas

A campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, terá programação em diversos bairros da capital e 20 cidades do interior | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - Além de levar alegria para o interior e a capital amazonense, as festividades natalinas vão gerar emprego e renda para trabalhadores da cadeia produtiva desses segmentos.



Serão mais de 500 postos de trabalho diretos, e esse número pode chegar de 5 a 15 vezes mais indiretamente, alcançando cerca de 8 mil oportunidades. A campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, terá programação em diversos bairros da capital e 20 cidades do interior.

O programa de Natal, lançado nesta quinta-feira (18) por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), vai movimentar a economia dos locais em que a programação será realizada, de acordo com o titular da SEC, Marcos Apolo Muniz.

“Vamos levar para o interior uma equipe de técnicos e produtores, que levarão material para que a gente possa concluir, juntamente com profissionais do próprio município, a nossa árvore de Natal naquele lugar. A decoração vai ser toda feita com pessoas da cidade, a montagem usando a infraestrutura do município. E também alguns artistas do município serão convidados para participar da nossa parada natalina, do Natal no interior”, detalhou Apolo.

O roteiro da campanha natalina foi elaborado para contemplar o máximo de pessoas, entre trabalhadores da cultura e economia criativa, artistas e público. Entre os destaques estão a tradicional decoração do Largo de São Sebastião; a Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça; o espetáculo “Um Presente para o Natal”, no Teatro Amazonas; o “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia; além do Natal nos Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis).

Marcos Apolo ressalta que o momento de retomada das atividades culturais reforça o comprometimento do Governo do Amazonas em impulsionar e reaquecer a economia do setor, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19 no mundo todo.

" Durante todo esse período o Governo assistiu os artistas e trabalhadores da cultura em todo o estado, com a distribuição do Auxílio Estadual, em que dois terços foram para o interior do estado, distribuição de mais de 12 mil cestas básicas, além da ampla execução de vários editais, que só neste ano chegam a um valor de quase R$ 12 milhões, movimentando diretamente e indiretamente toda a cadeia produtiva da cultura " Marco Apolo Muniz, titular da SEC

Geração de renda

Uma das atrações mais esperadas pela população em Manaus é a apresentação realizada no palco do Teatro Amazonas. Em 2021, o espetáculo “Um Presente para o Natal” acontece no período de 10 a 23 de dezembro.

Uma das responsáveis pela confecção dos figurinos do espetáculo é a costureira Cleine Souza, que comemora o retorno às atividades, depois dos períodos mais difíceis da pandemia.

“Foram muitas perdas de amigos e conhecidos, mas graças a Deus a gente está de volta. É muito importante, é um ganho a mais na nossa renda, a gente estava precisando. A costura para mim é o meu trabalho, faço porque eu gosto de costurar. E a cultura veio para nos ajudar, as costureiras, os aderecistas, são muitas pessoas que dependem da cultura”, disse Cleine.

A mesma emoção é compartilhada pelo artista de cenografia e adereços, Jorge Gomes. “A gente vê no semblante de cada um a felicidade e a alegria de poder estar retornando gradativamente, seguindo todos os protocolos, a felicidade de voltar através desse projeto do Governo. Isso, além de uma satisfação imensa, vem trazer esperança que a gente possa voltar à normalidade”, comentou.

O musical, com direção de Jean Palladino, traz a história de Ana para falar sobre o significado do tempo, a necessidade de olhar para o agora e viver o presente.



“A gente vem de uma parada, fomos os primeiros a parar. Somos os últimos a voltar. Então está sendo um trabalho muito bonito, muito importante para a gente, desde a técnica até quem está em cena, para recuperar esse fôlego, tanto da cadeia produtiva como artistas. Acabamos sendo muito impactados, e a gente tem o dever de levar de volta à população esse desejo de sonhar, traçar novos caminhos. Esse é o papel do artista, ele sempre se reinventa”, disse o diretor.

Para assistir ao espetáculo natalino, o público vai precisar agendar pelo Portal da Cultura .

Largo de São Sebastião

A tradicional programação no entorno do Largo de São Sebastião vai contar com decoração especial, espetáculos dos Corpos Artísticos, apresentações artísticas de diversas linguagens e de grupos participantes do Festival Amazonas de Corais (Famcor), paradas com personagens natalinos e Feira de Economia Criativa.

Natal nos Municípios

Dez cidades vão receber árvores de Natal e uma programação especial, com a participação da população. São elas: Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Novo Airão, Barcelos, Coari, Tabatinga, Tapauá, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Alvarães.

A decoração vai contar também com um cenário para fotos, em alusão à tradição dos cartões natalinos. Ao lado de cada árvore vai ter um painel temático, confeccionado no formato de um cartão natal e com iluminação de led.

Em cada local também vai ser realizada uma parada com os personagens natalinos.

‘Natal Itinerante’

Já Silves, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Autazes e Iranduba vão receber o “Natal Itinerante”, com intervenções artísticas de contação de histórias, shows musicais, parada com o Papai Noel, Mamãe Noel e demais personagens natalinos. A atividade também vai ser realizada em cinco bairros da capital: Viver Melhor, Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Novo Aleixo e Nova Vitória.

Numa carreta palco, a Companhia Metamorfose vai exibir, durante uma hora, a peça “A Caravana Mágica do Natal”, com oito atores se revezando em cena para apresentar o significado dos símbolos de Natal.

A programação “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” conta ainda com a Fábrica do Papai Noel, instalada no Centro Cultural Palácio da Justiça; apresentações em Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), nas zonas norte, leste, oeste, centro-oeste e sul de Manaus e nos municípios de Iranduba, Parintins, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Nhamundá e Envira; programação especial nos parques Jefferson Péres e Rio Negro; exposição “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia; além de edital de credenciamento para intervenções e apresentações artísticas com temática natalina, dividido em quatro modalidades: Teatro, Música, Circo e Dança.

