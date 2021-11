Mais de 500 cartões do Auxílio Estadual são entregues em Itacoatiara

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual | Foto: Divulgação/Secom

Itacoatiara (AM) - O Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dom Edward Marskell, em Itacoatiara, registrou a entrega de 530 cartões do Auxílio Estadual, nesta quinta-feira (18). O governador Wilson Lima esteve na unidade escolar para a ação, que vai beneficiar 6 mil famílias no município. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto disponibilizou, ainda, servidores da educação para atuarem na entrega do benefício.



A parceria entre o Governo do Estado e a Seduc foi firmada no último dia 5 de novembro, após a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, que visa mobilizar servidores estaduais para a distribuição dos cartões na capital e interior do estado.

Adeize Marques, de 26 anos, a primeira contemplada a receber das mãos do governador Wilson Lima o cartão do programa Auxílio Estadual, conta como o benefício vai ajudar sua família.

"Estou muito agradecida por receber das mãos do governador o auxílio, porque desde o início da pandemia passamos por muitas dificuldades, e ser uma das selecionadas entre tantas famílias é muito importante, vai contribuir bastante na minha casa", enfatizou a beneficiada.

A agricultora Ana Maria Pacheco, de 54 anos, que reside na comunidade rural Menino Deus, no Lago Mandii, relata a importância do Auxílio Estadual.



" Vim de longe, e estou muito satisfeita de ser uma das contempladas para receber este cartão, pois nós que vivemos em áreas mais afastadas, muitas vezes não conseguimos ter acesso a essas iniciativas e, por isso, ser uma das contempladas me deixa muito feliz " Ana Maria Pacheco, beneficiada

Já Ana Carvalho Pinto, de 56 anos, conta como é necessário que as autoridades olhem pelos mais necessitados: "No momento, estou desempregada, assim como meu esposo, por isso esse benefício será fundamental para a nossa compra de alimentos, então não consigo nem mensurar o tamanho da felicidade que é ser contemplada com o auxílio", finaliza.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual . No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto que deve comparecer para pegar o cartão.

Em Itacoatiara, todos os favorecidos podem ser atendidos até o dia 23 de novembro, das 8h às 16h, no Ceti Dom Edward Marskell.





