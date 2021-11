Sine Amazonas divulga 71 vagas de emprego para esta sexta-feira (19)

São 71 vagas de emprego para esta sexta-feira (19). | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - As oportunidades de trabalho no fim do ano são uma das maiores preocupações do Amazonense. Por isso, o Governo do Estado, POR MEIO da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 71 vagas de emprego para esta sexta-feira (19). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

07 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade para viajar e trabalhar em escala, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade para viajar e trabalhar em escala, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em manutenção de refrigeração em geral, ter cursos na área, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, desenvoltura para atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GREIDISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com amplo conhecimento na realização de cálculo de material a ser usado em terraplanagem, acompanhamento de trabalhos de corte e aterros, CNH categoria B, curso de NR35, ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade para viagem, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em terraplanagem, construção pesada, CNH categoria D, curso de NR 35, curso de operador de escavadeira hidráulica, ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, ter disponibilidade para viagem, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em manutenção corretiva e preventiva de empilhadeiras elétricas e a gás, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: REPRESENTANTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Desejável experiência na área comercial, ter boa comunicação, domínio de tecnologias smartphones, tablet, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Economia e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área financeira, custos, controladoria, auditoria e supervisão de equipes, conhecimento em planejamento financeiro e orçamentário, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Economia ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em cotação de preços e produtos, negociações comerciais, ordens de compras, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em processos de panificação geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, moto própria, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE VÉICULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração, Logística ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em elaboração de rotas, agendamento de serviços de transporte e coleta de materiais via sistema, emissão de relatórios logísticos, controle de frotas, cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, disposição para executar atividades da função, habilidade para trabalho, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas, CNH categoria B, conhecimento em estruturação de agendas entre outros, domínio de tecnologias e uso de redes sociais, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na área de compras, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE FERROVIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em mineração, inglês básico, informática avançada, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, domínio de tecnologias e mídias sociais, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE DE ATENDIMENTO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: VIGILANTE – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter curso de vigilante atualizado, veículo próprio, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento a fornecedores e clientes, elaboração de relatórios e planilhas, cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

06 VAGAS: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática básica, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

