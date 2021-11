Linguiças artesanais fazem sucesso em Manaus

A marca nasceu em 2013 | Foto: Reprodução

O empreendedorismo sempre esteve no DNA do casal Mauro Lúcio e Gláucia Polansk. Com inovação e busca por sabores diferenciados, fundaram a empresa “Linguiças Magníficas” para fornecer os embutidos em Manaus, já que há toda uma tradição em saborear a iguaria em outros estados brasileiros, porém não havia uma opção para encontrar o produto em Manaus, com elaboração artesanal.

Com sabores especiais, o negócio de linguiças começou, despretensiosamente, no Buteco de Minas, localizado no conjunto Tiradentes, na zona Centro-sul, numa produção em pequena escala, sempre de forma artesanal, para servir como petisco no bar.

No entanto, como contam Gláucia e Mauro Lúcio, as saborosas linguiças começaram a “cair nas graças” dos consumidores do boteco, que passaram a solicitá-las cada vez mais. Os proprietários perceberam que poderiam investir em um novo negócio e decidiram terceirizar a produção do produto. A iniciativa deu certo e deu origem a uma empresa de sucesso.

Como as encomendas cresceram, os novos empresários compraram uma fábrica de linguiça em 2013 e começaram a licenciar o produto para comercialização em supermercados e lojas de produtos para churrasco. O negócio cresceu e mais um outro casal entrou no empreendimento. Leandro Malizia e Eduarda Malizia acreditaram nos produtos e decidiram investir na fábrica de linguiças.

" Comprávamos o porco, matávamos e fazíamos a linguiça. Porém a demanda foi aumentando e tivemos que terceirizar a produção. Posteriormente, compramos a pequena fábrica do fornecedor e resolvemos licenciar o produto para comercializar em supermercados e lojas do ramo. E hoje está em vários supermercados de Manaus " Leandro Malizia,

Com diversas opções, as “Linguiças Magníficas” estão presentes nos principais supermercados de Manaus - como o Vitello, Emporium Rodrigues e Nova Era, além de outros estabelecimentos menores, com uma infinidade de sabores diferenciados para agradar paladares exigentes. Um dos sabores que é mais consumido pelos clientes é a de carne de sol com queijo coalho, que lembra o tempero nordestino.

Leandro Malizia, um dos proprietários da empresa, afirma que o diferencial das linguiças é a ligação entre qualidade e preço justo. Ele explica ainda que não abrem mão de carnes e ingredientes de ótima qualidade para atender os consumidores.

“Qualidade ímpar, pois usamos somente matéria prima de alto padrão. Por exemplo, a nossa linguiça de frango com queijo é feita com Filé de peito de frango, queijo coalho e temperos”.

Os sabores especiais chamam a atenção dos clientes nas prateleiras dos supermercados.

Alguns deles são carne de sol recheada com queijo coalho, e há também a opção de peito de frango com queijo coalho; suína com queijo coalho; bovina; bovina picante; suína; suína picante; Tipo cuiabana; cordeiro e em breve linguiça de Pirarucu e de camarão fresco, dois sabores não tão comuns em linguiças mas que podem vir a ser uma surpresa para o paladar do consumidor.

Leandro Malizia explicou que a ideia dos sabores vem da pesquisa de mercado com os próprios consumidores e da própria inspiração dos proprietários. Com diversos seguidores nas redes sociais, o perfil da marca mostra aspectos da produção das linguiças, formas de armazenamento e higiene, tudo para que os clientes saibam que estão diante de produtos confiáveis e saborosos.

Os clientes podem verificar também, por meio das redes sociais, como os produtos são embalados a vácuo, cuidado que mantém o sabor e não interfere no peso final do produto.

“A carne embalada a vácuo garante mais sabor, cor, frescor, textura e o mais importante, uma perda mínima dos nutrientes. Além disso, ela não perde peso, então você estará comprando tudo aquilo que tem na embalagem”, revela um vídeo nas redes sociais.

A diversidade de sabores também facilita para que mais receitas possam ser feitas com os produtos. Além de poder ser assada em um churrasco, como de costume, é possível também fritá-la e servir de recheio para um um pão, num delicioso lanche.

Nas redes sociais da marca, é possível conferir os sabores e informações sobre os produtos, que podem ser encontrados na rua Rua João Câmara, 900 - Bairro Novo Aleixo - Telefone: (92) 99451-0415 ou nos principais supermercados da cidade.



